Co je WOWO (WOWO)

WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI!

Zdroj WOWO (WOWO) Oficiální webová stránka