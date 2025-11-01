BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena WORT je 0.00009736 USD. Sledujte aktualizace cen WORT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WORT.Dnešní aktuální cena WORT je 0.00009736 USD. Sledujte aktualizace cen WORT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WORT.

Více informací o WORT

Informace o ceně WORT

Co je to WORT

Oficiální webové stránky WORT

Tokenomika pro WORT

Předpověď cen WORT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo WORT

WORT Cena (WORT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WORT na USD

--
----
-1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WORT (WORT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:17:39 (UTC+8)

Informace o ceně WORT (WORT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00009716
$ 0.00009716$ 0.00009716
Nejnižší za 24 h
$ 0.00009866
$ 0.00009866$ 0.00009866
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00009716
$ 0.00009716$ 0.00009716

$ 0.00009866
$ 0.00009866$ 0.00009866

$ 0.0021556
$ 0.0021556$ 0.0021556

$ 0.00009498
$ 0.00009498$ 0.00009498

--

-1.07%

-21.73%

-21.73%

Cena WORT (WORT) v reálném čase je $0.00009736. Za posledních 24 hodin se WORT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009716 do maxima $ 0.00009866, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WORT v historii je $ 0.0021556, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009498.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WORT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.07% a za posledních 7 dní o -21.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WORT (WORT)

$ 97.36K
$ 97.36K$ 97.36K

--
----

$ 97.36K
$ 97.36K$ 97.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace WORT je $ 97.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WORT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 97.36K.

Historie cen v USD pro WORT (WORT)

Během dnešního dne byla změna ceny WORT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WORT na USD  $ -0.0000491358.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WORT na USD  $ -0.0000858981.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WORT na USD  $ -0.001170353679878524.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.07%
30 dní$ -0.0000491358-50.46%
60 dní$ -0.0000858981-88.22%
90 dní$ -0.001170353679878524-92.32%

Co je WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.

Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.

The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.

Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WORT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WORT (WORT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WORT (WORT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WORT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WORT!

WORT na místní měny

Tokenomika pro WORT (WORT)

Pochopení tokenomiky WORT (WORT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WORT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WORT (WORT)

Jakou hodnotu má dnes WORT (WORT)?
Aktuální cena WORT v USD je 0.00009736 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WORT v USD?
Aktuální cena WORT v USD je $ 0.00009736. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WORT?
Tržní kapitalizace WORT je $ 97.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WORT v oběhu?
Objem WORT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WORT?
WORT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0021556 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WORT?
WORT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009498 USD.
Jaký je objem obchodování WORT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WORT je -- USD.
Dosáhne WORT letos vyšší ceny?
WORT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWORT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:17:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WORT (WORT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.70
$110,184.70$110,184.70

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.99
$3,879.99$3,879.99

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02398
$0.02398$0.02398

-25.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.99
$3,879.99$3,879.99

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.70
$110,184.70$110,184.70

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5100
$2.5100$2.5100

-0.55%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10374
$0.10374$0.10374

+107.48%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01902
$0.01902$0.01902

-4.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00521
$0.00521$0.00521

+334.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051997
$0.0051997$0.0051997

+165.02%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000839
$0.0000839$0.0000839

+67.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.394
$20.394$20.394

+58.53%