Dnešní aktuální cena World Computer Money je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WCM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WCM.

Více informací o WCM

Informace o ceně WCM

Co je to WCM

Oficiální webové stránky WCM

Tokenomika pro WCM

Předpověď cen WCM

Logo World Computer Money

World Computer Money Cena (WCM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WCM na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny World Computer Money (WCM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:17:32 (UTC+8)

Informace o ceně World Computer Money (WCM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+0.49%

-6.28%

-6.28%

Cena World Computer Money (WCM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WCM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WCM v historii je $ 0.00125507, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WCM se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +0.49% a za posledních 7 dní o -6.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu World Computer Money (WCM)

$ 45.34K
$ 45.34K$ 45.34K

--
----

$ 45.34K
$ 45.34K$ 45.34K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Aktuální tržní kapitalizace World Computer Money je $ 45.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WCM je 924.93M, přičemž celková zásoba je 924929416.8968393. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 45.34K.

Historie cen v USD pro World Computer Money (WCM)

Během dnešního dne byla změna ceny World Computer Money na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny World Computer Money na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny World Computer Money na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny World Computer Money na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.49%
30 dní$ 0-56.08%
60 dní$ 0-89.83%
90 dní$ 0--

Co je World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj World Computer Money (WCM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny World Computer Money (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít World Computer Money (WCM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva World Computer Money (WCM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro World Computer Money.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny World Computer Money!

WCM na místní měny

Tokenomika pro World Computer Money (WCM)

Pochopení tokenomiky World Computer Money (WCM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WCM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně World Computer Money (WCM)

Jakou hodnotu má dnes World Computer Money (WCM)?
Aktuální cena WCM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WCM v USD?
Aktuální cena WCM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace World Computer Money?
Tržní kapitalizace WCM je $ 45.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WCM v oběhu?
Objem WCM v oběhu je 924.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WCM?
WCM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00125507 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WCM?
WCM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WCM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WCM je -- USD.
Dosáhne WCM letos vyšší ceny?
WCM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWCM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:17:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se World Computer Money (WCM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

