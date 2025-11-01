BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena World Cat je 0.02154174 USD. Sledujte aktualizace cen WORLD CAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WORLD CAT.

Více informací o WORLD CAT

Informace o ceně WORLD CAT

Co je to WORLD CAT

Oficiální webové stránky WORLD CAT

Tokenomika pro WORLD CAT

Předpověď cen WORLD CAT

Logo World Cat

World Cat Cena (WORLD CAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WORLD CAT na USD

$0.02154174
$0.02154174
-5.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny World Cat (WORLD CAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:39:52 (UTC+8)

Informace o ceně World Cat (WORLD CAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02154306
$ 0.02154306
Nejnižší za 24 h
$ 0.02440105
$ 0.02440105
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02154306
$ 0.02154306

$ 0.02440105
$ 0.02440105

$ 0.09714
$ 0.09714

$ 0
$ 0

-8.16%

-5.32%

-17.59%

-17.59%

Cena World Cat (WORLD CAT) v reálném čase je $0.02154174. Za posledních 24 hodin se WORLD CAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02154306 do maxima $ 0.02440105, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WORLD CAT v historii je $ 0.09714, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WORLD CAT se za poslední hodinu změnila o -8.16%, za 24 hodin o -5.32% a za posledních 7 dní o -17.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu World Cat (WORLD CAT)

$ 1.72M
$ 1.72M

--
--

$ 1.72M
$ 1.72M

80.00M
80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756

Aktuální tržní kapitalizace World Cat je $ 1.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WORLD CAT je 80.00M, přičemž celková zásoba je 79999978.71555756. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.72M.

Historie cen v USD pro World Cat (WORLD CAT)

Během dnešního dne byla změna ceny World Cat na USD  $ -0.0012111367615221.
Za posledních 30 dní byla změna ceny World Cat na USD  $ -0.0119011952.
Za posledních 60 dní byla změna ceny World Cat na USD  $ -0.0116606278.
Za posledních 90 dní byla změna ceny World Cat na USD  $ +0.02142030968695596972.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0012111367615221-5.32%
30 dní$ -0.0119011952-55.24%
60 dní$ -0.0116606278-54.13%
90 dní$ +0.02142030968695596972+17,640.00%

Co je World Cat (WORLD CAT)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj World Cat (WORLD CAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny World Cat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít World Cat (WORLD CAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva World Cat (WORLD CAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro World Cat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny World Cat!

WORLD CAT na místní měny

Tokenomika pro World Cat (WORLD CAT)

Pochopení tokenomiky World Cat (WORLD CAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WORLD CAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně World Cat (WORLD CAT)

Jakou hodnotu má dnes World Cat (WORLD CAT)?
Aktuální cena WORLD CAT v USD je 0.02154174 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WORLD CAT v USD?
Aktuální cena WORLD CAT v USD je $ 0.02154174. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace World Cat?
Tržní kapitalizace WORLD CAT je $ 1.72M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WORLD CAT v oběhu?
Objem WORLD CAT v oběhu je 80.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WORLD CAT?
WORLD CAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.09714 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WORLD CAT?
WORLD CAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WORLD CAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WORLD CAT je -- USD.
Dosáhne WORLD CAT letos vyšší ceny?
WORLD CAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWORLD CAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:39:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se World Cat (WORLD CAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

$110,067.26

$3,875.18

$0.02579

$186.14

$1.0003

$3,875.18

$110,067.26

$186.14

$2.5022

$1,088.31

