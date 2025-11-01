BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WOLFI je 0.00007671 USD. Sledujte aktualizace cen WOLFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WOLFI.

Více informací o WOLFI

Informace o ceně WOLFI

Co je to WOLFI

Oficiální webové stránky WOLFI

Tokenomika pro WOLFI

Předpověď cen WOLFI

WOLFI Cena (WOLFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WOLFI na USD

+6.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny WOLFI (WOLFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:39:45 (UTC+8)

Informace o ceně WOLFI (WOLFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.46%

+6.91%

+10.42%

+10.42%

Cena WOLFI (WOLFI) v reálném čase je $0.00007671. Za posledních 24 hodin se WOLFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007172 do maxima $ 0.0000772, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WOLFI v historii je $ 0.00191356, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000033.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WOLFI se za poslední hodinu změnila o +0.46%, za 24 hodin o +6.91% a za posledních 7 dní o +10.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WOLFI (WOLFI)

Aktuální tržní kapitalizace WOLFI je $ 767.05K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WOLFI je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 767.05K.

Historie cen v USD pro WOLFI (WOLFI)

Během dnešního dne byla změna ceny WOLFI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WOLFI na USD  $ -0.0000303823.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WOLFI na USD  $ -0.0000289407.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WOLFI na USD  $ -0.0003015448656207834.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.91%
30 dní$ -0.0000303823-39.60%
60 dní$ -0.0000289407-37.72%
90 dní$ -0.0003015448656207834-79.72%

Co je WOLFI (WOLFI)

This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche’s identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WOLFI (WOLFI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WOLFI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WOLFI (WOLFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WOLFI (WOLFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WOLFI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WOLFI!

WOLFI na místní měny

Tokenomika pro WOLFI (WOLFI)

Pochopení tokenomiky WOLFI (WOLFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WOLFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WOLFI (WOLFI)

Jakou hodnotu má dnes WOLFI (WOLFI)?
Aktuální cena WOLFI v USD je 0.00007671 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WOLFI v USD?
Aktuální cena WOLFI v USD je $ 0.00007671. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WOLFI?
Tržní kapitalizace WOLFI je $ 767.05K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WOLFI v oběhu?
Objem WOLFI v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WOLFI?
WOLFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00191356 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WOLFI?
WOLFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000033 USD.
Jaký je objem obchodování WOLFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WOLFI je -- USD.
Dosáhne WOLFI letos vyšší ceny?
WOLFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWOLFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se WOLFI (WOLFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

