BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Wiki Agent je 0.00000912 USD. Sledujte aktualizace cen WIKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WIKI.Dnešní aktuální cena Wiki Agent je 0.00000912 USD. Sledujte aktualizace cen WIKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WIKI.

Více informací o WIKI

Informace o ceně WIKI

Co je to WIKI

Bílá kniha pro WIKI

Oficiální webové stránky WIKI

Tokenomika pro WIKI

Předpověď cen WIKI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Wiki Agent

Wiki Agent Cena (WIKI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WIKI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wiki Agent (WIKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:24 (UTC+8)

Informace o ceně Wiki Agent (WIKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000908
$ 0.00000908$ 0.00000908
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000922
$ 0.00000922$ 0.00000922
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000908
$ 0.00000908$ 0.00000908

$ 0.00000922
$ 0.00000922$ 0.00000922

$ 0.00024001
$ 0.00024001$ 0.00024001

$ 0.00000839
$ 0.00000839$ 0.00000839

--

+0.02%

+1.73%

+1.73%

Cena Wiki Agent (WIKI) v reálném čase je $0.00000912. Za posledních 24 hodin se WIKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000908 do maxima $ 0.00000922, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WIKI v historii je $ 0.00024001, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000839.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WIKI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.02% a za posledních 7 dní o +1.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wiki Agent (WIKI)

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Wiki Agent je $ 9.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WIKI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.12K.

Historie cen v USD pro Wiki Agent (WIKI)

Během dnešního dne byla změna ceny Wiki Agent na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wiki Agent na USD  $ -0.0000005206.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wiki Agent na USD  $ -0.0000007381.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wiki Agent na USD  $ +0.000000451076726171112.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.02%
30 dní$ -0.0000005206-5.70%
60 dní$ -0.0000007381-8.09%
90 dní$ +0.000000451076726171112+5.20%

Co je Wiki Agent (WIKI)

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wiki Agent (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wiki Agent (WIKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wiki Agent (WIKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wiki Agent.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wiki Agent!

WIKI na místní měny

Tokenomika pro Wiki Agent (WIKI)

Pochopení tokenomiky Wiki Agent (WIKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WIKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wiki Agent (WIKI)

Jakou hodnotu má dnes Wiki Agent (WIKI)?
Aktuální cena WIKI v USD je 0.00000912 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WIKI v USD?
Aktuální cena WIKI v USD je $ 0.00000912. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wiki Agent?
Tržní kapitalizace WIKI je $ 9.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WIKI v oběhu?
Objem WIKI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WIKI?
WIKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024001 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WIKI?
WIKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000839 USD.
Jaký je objem obchodování WIKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WIKI je -- USD.
Dosáhne WIKI letos vyšší ceny?
WIKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWIKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wiki Agent (WIKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,147.01
$110,147.01$110,147.01

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.90
$3,879.90$3,879.90

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02444
$0.02444$0.02444

-24.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.58
$186.58$186.58

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.90
$3,879.90$3,879.90

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,147.01
$110,147.01$110,147.01

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.58
$186.58$186.58

-0.83%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5017
$2.5017$2.5017

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09728
$0.09728$0.09728

+94.56%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00493
$0.00493$0.00493

+310.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0062500
$0.0062500$0.0062500

+218.55%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000837
$0.0000837$0.0000837

+67.40%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8323
$0.8323$0.8323

+61.70%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%