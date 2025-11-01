BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WHATRR je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WHATRR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WHATRR.

Více informací o WHATRR

Informace o ceně WHATRR

Co je to WHATRR

Oficiální webové stránky WHATRR

Tokenomika pro WHATRR

Předpověď cen WHATRR

WHATRR Cena (WHATRR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WHATRR na USD

-2.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny WHATRR (WHATRR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:15 (UTC+8)

Informace o ceně WHATRR (WHATRR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena WHATRR (WHATRR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WHATRR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WHATRR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WHATRR se za poslední hodinu změnila o -2.42%, za 24 hodin o -2.25% a za posledních 7 dní o -17.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WHATRR (WHATRR)

Aktuální tržní kapitalizace WHATRR je $ 317.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WHATRR je 20.00B, přičemž celková zásoba je 19999780014.03275. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 317.72K.

Historie cen v USD pro WHATRR (WHATRR)

Během dnešního dne byla změna ceny WHATRR na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WHATRR na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WHATRR na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WHATRR na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.25%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je WHATRR (WHATRR)

Why not Whatrr. Powering whatrr.com

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WHATRR (WHATRR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WHATRR (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WHATRR (WHATRR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WHATRR (WHATRR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WHATRR.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WHATRR!

WHATRR na místní měny

Tokenomika pro WHATRR (WHATRR)

Pochopení tokenomiky WHATRR (WHATRR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WHATRR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WHATRR (WHATRR)

Jakou hodnotu má dnes WHATRR (WHATRR)?
Aktuální cena WHATRR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WHATRR v USD?
Aktuální cena WHATRR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WHATRR?
Tržní kapitalizace WHATRR je $ 317.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WHATRR v oběhu?
Objem WHATRR v oběhu je 20.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WHATRR?
WHATRR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WHATRR?
WHATRR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WHATRR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WHATRR je -- USD.
Dosáhne WHATRR letos vyšší ceny?
WHATRR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWHATRR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WHATRR (WHATRR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

