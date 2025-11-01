BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WhaleAI je 0.175429 USD. Sledujte aktualizace cen WHAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WHAI.

WhaleAI Cena (WHAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WHAI na USD

$0.175429
$0.175429
-5.60%1D
mexc
Informace o ceně WhaleAI (WHAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.17418
$ 0.17418
Nejnižší za 24 h
$ 0.188071
$ 0.188071
Nejvyšší za 24 h

$ 0.17418
$ 0.17418

$ 0.188071
$ 0.188071

$ 0.532364
$ 0.532364

$ 0.068646
$ 0.068646

+0.13%

-5.64%

+24.87%

+24.87%

Cena WhaleAI (WHAI) v reálném čase je $0.175429. Za posledních 24 hodin se WHAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.17418 do maxima $ 0.188071, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WHAI v historii je $ 0.532364, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.068646.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WHAI se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -5.64% a za posledních 7 dní o +24.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WhaleAI (WHAI)

$ 175.39K
$ 175.39K

--
--

$ 175.39K
$ 175.39K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace WhaleAI je $ 175.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WHAI je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 175.39K.

Historie cen v USD pro WhaleAI (WHAI)

Během dnešního dne byla změna ceny WhaleAI na USD  $ -0.0104968447865483.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WhaleAI na USD  $ -0.0058858183.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WhaleAI na USD  $ -0.0752992844.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WhaleAI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0104968447865483-5.64%
30 dní$ -0.0058858183-3.35%
60 dní$ -0.0752992844-42.92%
90 dní$ 0--

Co je WhaleAI (WHAI)

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WhaleAI (WHAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WhaleAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WhaleAI (WHAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WhaleAI (WHAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WhaleAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WhaleAI!

Tokenomika pro WhaleAI (WHAI)

Pochopení tokenomiky WhaleAI (WHAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WHAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WhaleAI (WHAI)

Jakou hodnotu má dnes WhaleAI (WHAI)?
Aktuální cena WHAI v USD je 0.175429 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WHAI v USD?
Aktuální cena WHAI v USD je $ 0.175429. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WhaleAI?
Tržní kapitalizace WHAI je $ 175.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WHAI v oběhu?
Objem WHAI v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WHAI?
WHAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.532364 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WHAI?
WHAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.068646 USD.
Jaký je objem obchodování WHAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WHAI je -- USD.
Dosáhne WHAI letos vyšší ceny?
WHAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWHAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

