Dnešní aktuální cena WeWay je 0.00001269 USD. Sledujte aktualizace cen WWY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WWY.

Logo WeWay

WeWay Cena (WWY)

Zalistování zrušeno

--
+0.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny WeWay (WWY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:42 (UTC+8)

Informace o ceně WeWay (WWY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001233
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001324
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001233
$ 0.00001324
$ 0.080202
$ 0.00000899
-0.30%

+0.86%

+3.06%

+3.06%

Cena WeWay (WWY) v reálném čase je $0.00001269. Za posledních 24 hodin se WWY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001233 do maxima $ 0.00001324, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WWY v historii je $ 0.080202, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000899.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WWY se za poslední hodinu změnila o -0.30%, za 24 hodin o +0.86% a za posledních 7 dní o +3.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WeWay (WWY)

$ 86.55K
--
$ 88.85K
6.82B
6,999,999,999.0
Aktuální tržní kapitalizace WeWay je $ 86.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WWY je 6.82B, přičemž celková zásoba je 6999999999.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 88.85K.

Historie cen v USD pro WeWay (WWY)

Během dnešního dne byla změna ceny WeWay na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WeWay na USD  $ -0.0000006622.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WeWay na USD  $ +0.0000024324.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WeWay na USD  $ -0.00000891743984742626.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.86%
30 dní$ -0.0000006622-5.21%
60 dní$ +0.0000024324+19.17%
90 dní$ -0.00000891743984742626-41.27%

Co je WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WeWay (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WeWay (WWY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WeWay (WWY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WeWay.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WeWay!

Tokenomika pro WeWay (WWY)

Pochopení tokenomiky WeWay (WWY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WWY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WeWay (WWY)

Jakou hodnotu má dnes WeWay (WWY)?
Aktuální cena WWY v USD je 0.00001269 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WWY v USD?
Aktuální cena WWY v USD je $ 0.00001269. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WeWay?
Tržní kapitalizace WWY je $ 86.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WWY v oběhu?
Objem WWY v oběhu je 6.82B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WWY?
WWY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.080202 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WWY?
WWY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000899 USD.
Jaký je objem obchodování WWY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WWY je -- USD.
Dosáhne WWY letos vyšší ceny?
WWY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWWY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WeWay (WWY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

