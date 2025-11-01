BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WestTech Security Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WST.

Více informací o WST

Informace o ceně WST

Co je to WST

Bílá kniha pro WST

Oficiální webové stránky WST

Tokenomika pro WST

Předpověď cen WST

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo WestTech Security Token

WestTech Security Token Cena (WST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WST na USD

$0.00028758
$0.00028758$0.00028758
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WestTech Security Token (WST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:00 (UTC+8)

Informace o ceně WestTech Security Token (WST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085558
$ 0.085558$ 0.085558

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena WestTech Security Token (WST) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WST v historii je $ 0.085558, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WST se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WestTech Security Token (WST)

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

--
----

$ 43.14K
$ 43.14K$ 43.14K

22.72M
22.72M 22.72M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace WestTech Security Token je $ 6.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WST je 22.72M, přičemž celková zásoba je 150000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 43.14K.

Historie cen v USD pro WestTech Security Token (WST)

Během dnešního dne byla změna ceny WestTech Security Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WestTech Security Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WestTech Security Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WestTech Security Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WestTech Security Token (WST)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WestTech Security Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WestTech Security Token (WST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WestTech Security Token (WST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WestTech Security Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WestTech Security Token!

WST na místní měny

Tokenomika pro WestTech Security Token (WST)

Pochopení tokenomiky WestTech Security Token (WST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WestTech Security Token (WST)

Jakou hodnotu má dnes WestTech Security Token (WST)?
Aktuální cena WST v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WST v USD?
Aktuální cena WST v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WestTech Security Token?
Tržní kapitalizace WST je $ 6.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WST v oběhu?
Objem WST v oběhu je 22.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WST?
WST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.085558 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WST?
WST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WST je -- USD.
Dosáhne WST letos vyšší ceny?
WST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WestTech Security Token (WST)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

