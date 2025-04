Co je WaultSwap (WEX)

WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WaultSwap (WEX) Oficiální webová stránka