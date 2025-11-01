BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena WaterMinder je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WMDR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WMDR.Dnešní aktuální cena WaterMinder je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WMDR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WMDR.

Více informací o WMDR

Informace o ceně WMDR

Co je to WMDR

Oficiální webové stránky WMDR

Tokenomika pro WMDR

Předpověď cen WMDR

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo WaterMinder

WaterMinder Cena (WMDR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WMDR na USD

$0.00030536
$0.00030536$0.00030536
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WaterMinder (WMDR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:11:47 (UTC+8)

Informace o ceně WaterMinder (WMDR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259935
$ 0.00259935$ 0.00259935

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+0.12%

+24.02%

+24.02%

Cena WaterMinder (WMDR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WMDR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WMDR v historii je $ 0.00259935, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WMDR se za poslední hodinu změnila o +0.49%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o +24.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WaterMinder (WMDR)

$ 305.35K
$ 305.35K$ 305.35K

--
----

$ 305.35K
$ 305.35K$ 305.35K

999.96M
999.96M 999.96M

999,960,446.31832
999,960,446.31832 999,960,446.31832

Aktuální tržní kapitalizace WaterMinder je $ 305.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WMDR je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999960446.31832. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 305.35K.

Historie cen v USD pro WaterMinder (WMDR)

Během dnešního dne byla změna ceny WaterMinder na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WaterMinder na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WaterMinder na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WaterMinder na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.12%
30 dní$ 0-51.68%
60 dní$ 0-38.12%
90 dní$ 0--

Co je WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WaterMinder (WMDR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WaterMinder (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WaterMinder (WMDR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WaterMinder (WMDR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WaterMinder.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WaterMinder!

WMDR na místní měny

Tokenomika pro WaterMinder (WMDR)

Pochopení tokenomiky WaterMinder (WMDR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WMDR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WaterMinder (WMDR)

Jakou hodnotu má dnes WaterMinder (WMDR)?
Aktuální cena WMDR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WMDR v USD?
Aktuální cena WMDR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WaterMinder?
Tržní kapitalizace WMDR je $ 305.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WMDR v oběhu?
Objem WMDR v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WMDR?
WMDR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00259935 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WMDR?
WMDR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WMDR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WMDR je -- USD.
Dosáhne WMDR letos vyšší ceny?
WMDR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWMDR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:11:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WaterMinder (WMDR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,911.87
$109,911.87$109,911.87

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.67
$3,874.67$3,874.67

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02569
$0.02569$0.02569

-20.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-1.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.67
$3,874.67$3,874.67

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,911.87
$109,911.87$109,911.87

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.43
$185.43$185.43

-1.45%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.15
$1,088.15$1,088.15

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10248
$0.10248$0.10248

+104.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03361
$0.03361$0.03361

+68.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0058026
$0.0058026$0.0058026

+195.74%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005048
$0.00005048$0.00005048

+140.15%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00275
$0.00275$0.00275

+129.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03361
$0.03361$0.03361

+68.05%