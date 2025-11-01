BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wakehacker by Virtuals je 0.00052754 USD. Sledujte aktualizace cen WAKEAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals Cena (WAKEAI)

Aktuální cena 1 WAKEAI na USD

$0.00053858
$0.00053858$0.00053858
+27.60%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)
Informace o ceně Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

Cena Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) v reálném čase je $0.00052754. Za posledních 24 hodin se WAKEAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00040295 do maxima $ 0.00056172, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAKEAI v historii je $ 0.00132264, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00014284.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAKEAI se za poslední hodinu změnila o +0.82%, za 24 hodin o +24.85% a za posledních 7 dní o +31.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 342.90K
$ 342.90K$ 342.90K

--
----

$ 527.54K
$ 527.54K$ 527.54K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Wakehacker by Virtuals je $ 342.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAKEAI je 650.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 527.54K.

Historie cen v USD pro Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Wakehacker by Virtuals na USD  $ +0.00010501.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wakehacker by Virtuals na USD  $ +0.0001115224.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wakehacker by Virtuals na USD  $ +0.0001244067.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wakehacker by Virtuals na USD  $ +0.0000105062461620246.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010501+24.85%
30 dní$ +0.0001115224+21.14%
60 dní$ +0.0001244067+23.58%
90 dní$ +0.0000105062461620246+2.03%

Co je Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Předpověď ceny Wakehacker by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wakehacker by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wakehacker by Virtuals!

WAKEAI na místní měny

Tokenomika pro Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Pochopení tokenomiky Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAKEAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Jakou hodnotu má dnes Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?
Aktuální cena WAKEAI v USD je 0.00052754 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAKEAI v USD?
Aktuální cena WAKEAI v USD je $ 0.00052754. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wakehacker by Virtuals?
Tržní kapitalizace WAKEAI je $ 342.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAKEAI v oběhu?
Objem WAKEAI v oběhu je 650.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAKEAI?
WAKEAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00132264 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAKEAI?
WAKEAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00014284 USD.
Jaký je objem obchodování WAKEAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAKEAI je -- USD.
Dosáhne WAKEAI letos vyšší ceny?
WAKEAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAKEAI, kde najdete podrobnější analýzu.
