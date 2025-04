Co je Waifu (WAIFU)

Waifu ® is an anime-themed entertainment token of the Binance Smart Chain ecosystem. No Waifu... No Laifu! A decentralized premium cryptocurrency for anime lovers and otaku. A solid crypto-currency that was built on a top blockchain's smart contract. A BEP-20 token on the binance smart chain! It also has a provably fair and transparent initial coin distribution, which we believe are critical for the long-term success and decentralization.

Zdroj Waifu (WAIFU) Oficiální webová stránka