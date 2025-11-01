BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VR1 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VR1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VR1.

Více informací o VR1

Informace o ceně VR1

Co je to VR1

Bílá kniha pro VR1

Oficiální webové stránky VR1

Tokenomika pro VR1

Předpověď cen VR1

VR1 Cena (VR1)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VR1 na USD

--
----
-1.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny VR1 (VR1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:33:03 (UTC+8)

Informace o ceně VR1 (VR1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.07%

+5.92%

+5.92%

Cena VR1 (VR1) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VR1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VR1 v historii je $ 0.03718439, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VR1 se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o -1.07% a za posledních 7 dní o +5.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VR1 (VR1)

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

669.03M
669.03M 669.03M

981,641,692.140954
981,641,692.140954 981,641,692.140954

Aktuální tržní kapitalizace VR1 je $ 7.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VR1 je 669.03M, přičemž celková zásoba je 981641692.140954. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.44K.

Historie cen v USD pro VR1 (VR1)

Během dnešního dne byla změna ceny VR1 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VR1 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VR1 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VR1 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.07%
30 dní$ 0-12.57%
60 dní$ 0-85.51%
90 dní$ 0--

Co je VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Předpověď ceny VR1 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VR1 (VR1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VR1 (VR1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VR1.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VR1!

VR1 na místní měny

Tokenomika pro VR1 (VR1)

Pochopení tokenomiky VR1 (VR1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VR1 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VR1 (VR1)

Jakou hodnotu má dnes VR1 (VR1)?
Aktuální cena VR1 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VR1 v USD?
Aktuální cena VR1 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VR1?
Tržní kapitalizace VR1 je $ 7.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VR1 v oběhu?
Objem VR1 v oběhu je 669.03M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VR1?
VR1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03718439 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VR1?
VR1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VR1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VR1 je -- USD.
Dosáhne VR1 letos vyšší ceny?
VR1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVR1, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

