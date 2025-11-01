BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vies Token je 0.00081496 USD. Sledujte aktualizace cen VIES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIES.

Více informací o VIES

Informace o ceně VIES

Co je to VIES

Oficiální webové stránky VIES

Tokenomika pro VIES

Předpověď cen VIES

Logo Vies Token

Vies Token Cena (VIES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VIES na USD

$0.00081433
-1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Vies Token (VIES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:25 (UTC+8)

Informace o ceně Vies Token (VIES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00080091
Nejnižší za 24 h
$ 0.00084673
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00080091
$ 0.00084673
$ 0.01529872
$ 0.00071561
+0.23%

-1.77%

-19.84%

-19.84%

Cena Vies Token (VIES) v reálném čase je $0.00081496. Za posledních 24 hodin se VIES obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00080091 do maxima $ 0.00084673, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIES v historii je $ 0.01529872, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00071561.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIES se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -1.77% a za posledních 7 dní o -19.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vies Token (VIES)

$ 657.16K
--
$ 657.16K
806.38M
806,378,225.0
Aktuální tržní kapitalizace Vies Token je $ 657.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIES je 806.38M, přičemž celková zásoba je 806378225.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 657.16K.

Historie cen v USD pro Vies Token (VIES)

Během dnešního dne byla změna ceny Vies Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vies Token na USD  $ -0.0005776070.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vies Token na USD  $ -0.0007224112.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vies Token na USD  $ -0.0043663607469400616.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.77%
30 dní$ -0.0005776070-70.87%
60 dní$ -0.0007224112-88.64%
90 dní$ -0.0043663607469400616-84.27%

Co je Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Vies Token (VIES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Vies Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vies Token (VIES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vies Token (VIES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vies Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vies Token!

VIES na místní měny

Tokenomika pro Vies Token (VIES)

Pochopení tokenomiky Vies Token (VIES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vies Token (VIES)

Jakou hodnotu má dnes Vies Token (VIES)?
Aktuální cena VIES v USD je 0.00081496 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIES v USD?
Aktuální cena VIES v USD je $ 0.00081496. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vies Token?
Tržní kapitalizace VIES je $ 657.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIES v oběhu?
Objem VIES v oběhu je 806.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIES?
VIES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01529872 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIES?
VIES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00071561 USD.
Jaký je objem obchodování VIES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIES je -- USD.
Dosáhne VIES letos vyšší ceny?
VIES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIES, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vies Token (VIES)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

