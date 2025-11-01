BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VERONICA by Virtuals je 0.00130328 USD. Sledujte aktualizace cen VERONICA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERONICA.Dnešní aktuální cena VERONICA by Virtuals je 0.00130328 USD. Sledujte aktualizace cen VERONICA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERONICA.

Více informací o VERONICA

Informace o ceně VERONICA

Co je to VERONICA

Oficiální webové stránky VERONICA

Tokenomika pro VERONICA

Předpověď cen VERONICA

Logo VERONICA by Virtuals

VERONICA by Virtuals Cena (VERONICA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VERONICA na USD

$0.00130328
-4.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny VERONICA by Virtuals (VERONICA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:52 (UTC+8)

Informace o ceně VERONICA by Virtuals (VERONICA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00123434
Nejnižší za 24 h
$ 0.00154361
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00123434
$ 0.00154361
$ 0.00233193
$ 0
-0.40%

-4.43%

+10.79%

+10.79%

Cena VERONICA by Virtuals (VERONICA) v reálném čase je $0.00130328. Za posledních 24 hodin se VERONICA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00123434 do maxima $ 0.00154361, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VERONICA v historii je $ 0.00233193, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VERONICA se za poslední hodinu změnila o -0.40%, za 24 hodin o -4.43% a za posledních 7 dní o +10.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VERONICA by Virtuals (VERONICA)

$ 1.30M
--
$ 1.30M
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace VERONICA by Virtuals je $ 1.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VERONICA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.30M.

Historie cen v USD pro VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Během dnešního dne byla změna ceny VERONICA by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VERONICA by Virtuals na USD  $ -0.0000924542.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VERONICA by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VERONICA by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.43%
30 dní$ -0.0000924542-7.09%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je VERONICA by Virtuals (VERONICA)

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny VERONICA by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VERONICA by Virtuals (VERONICA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VERONICA by Virtuals (VERONICA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VERONICA by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VERONICA by Virtuals!

VERONICA na místní měny

Tokenomika pro VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Pochopení tokenomiky VERONICA by Virtuals (VERONICA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VERONICA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Jakou hodnotu má dnes VERONICA by Virtuals (VERONICA)?
Aktuální cena VERONICA v USD je 0.00130328 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VERONICA v USD?
Aktuální cena VERONICA v USD je $ 0.00130328. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VERONICA by Virtuals?
Tržní kapitalizace VERONICA je $ 1.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VERONICA v oběhu?
Objem VERONICA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VERONICA?
VERONICA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00233193 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VERONICA?
VERONICA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VERONICA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VERONICA je -- USD.
Dosáhne VERONICA letos vyšší ceny?
VERONICA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVERONICA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

