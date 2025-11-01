BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Veil Token je 0.129736 USD. Sledujte aktualizace cen VEIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VEIL.Dnešní aktuální cena Veil Token je 0.129736 USD. Sledujte aktualizace cen VEIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VEIL.

Více informací o VEIL

Informace o ceně VEIL

Co je to VEIL

Oficiální webové stránky VEIL

Tokenomika pro VEIL

Předpověď cen VEIL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Veil Token

Veil Token Cena (VEIL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VEIL na USD

$0.130479
$0.130479$0.130479
+5.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Veil Token (VEIL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:45 (UTC+8)

Informace o ceně Veil Token (VEIL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.102374
$ 0.102374$ 0.102374
Nejnižší za 24 h
$ 0.138969
$ 0.138969$ 0.138969
Nejvyšší za 24 h

$ 0.102374
$ 0.102374$ 0.102374

$ 0.138969
$ 0.138969$ 0.138969

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

+1.20%

+4.83%

+91.33%

+91.33%

Cena Veil Token (VEIL) v reálném čase je $0.129736. Za posledních 24 hodin se VEIL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.102374 do maxima $ 0.138969, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VEIL v historii je $ 0.310953, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02251824.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VEIL se za poslední hodinu změnila o +1.20%, za 24 hodin o +4.83% a za posledních 7 dní o +91.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Veil Token (VEIL)

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

--
----

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

68.01M
68.01M 68.01M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Aktuální tržní kapitalizace Veil Token je $ 8.80M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VEIL je 68.01M, přičemž celková zásoba je 79999999.93845622. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.35M.

Historie cen v USD pro Veil Token (VEIL)

Během dnešního dne byla změna ceny Veil Token na USD  $ +0.00597288.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Veil Token na USD  $ +0.0833968047.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Veil Token na USD  $ +0.1006339058.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Veil Token na USD  $ +0.04736639887667083.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00597288+4.83%
30 dní$ +0.0833968047+64.28%
60 dní$ +0.1006339058+77.57%
90 dní$ +0.04736639887667083+57.50%

Co je Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Veil Token (VEIL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Veil Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Veil Token (VEIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Veil Token (VEIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Veil Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Veil Token!

VEIL na místní měny

Tokenomika pro Veil Token (VEIL)

Pochopení tokenomiky Veil Token (VEIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VEIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Veil Token (VEIL)

Jakou hodnotu má dnes Veil Token (VEIL)?
Aktuální cena VEIL v USD je 0.129736 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VEIL v USD?
Aktuální cena VEIL v USD je $ 0.129736. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Veil Token?
Tržní kapitalizace VEIL je $ 8.80M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VEIL v oběhu?
Objem VEIL v oběhu je 68.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VEIL?
VEIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.310953 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VEIL?
VEIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02251824 USD.
Jaký je objem obchodování VEIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VEIL je -- USD.
Dosáhne VEIL letos vyšší ceny?
VEIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVEIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Veil Token (VEIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.89
$110,081.89$110,081.89

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.68
$3,873.68$3,873.68

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02560
$0.02560$0.02560

-20.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.68
$3,873.68$3,873.68

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.89
$110,081.89$110,081.89

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.15
$1,088.15$1,088.15

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07986
$0.07986$0.07986

+59.72%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.23997
$0.23997$0.23997

+1,099.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.23997
$0.23997$0.23997

+1,099.85%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0044439
$0.0044439$0.0044439

+126.49%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00240
$0.00240$0.00240

+100.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.123
$20.123$20.123

+56.42%