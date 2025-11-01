BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vaultec je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VLT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VLT.

Více informací o VLT

Informace o ceně VLT

Co je to VLT

Oficiální webové stránky VLT

Tokenomika pro VLT

Předpověď cen VLT

Logo Vaultec

Vaultec Cena (VLT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VLT na USD

--
----
0,00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Vaultec (VLT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:23 (UTC+8)

Informace o ceně Vaultec (VLT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00814746
$ 0,00814746$ 0,00814746

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

-0,08%

+4,56%

+4,56%

Cena Vaultec (VLT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VLT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VLT v historii je $ 0,00814746, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VLT se za poslední hodinu změnila o +0,08%, za 24 hodin o -0,08% a za posledních 7 dní o +4,56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vaultec (VLT)

$ 7,49K
$ 7,49K$ 7,49K

--
----

$ 7,49K
$ 7,49K$ 7,49K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Aktuální tržní kapitalizace Vaultec je $ 7,49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VLT je 100,00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7,49K.

Historie cen v USD pro Vaultec (VLT)

Během dnešního dne byla změna ceny Vaultec na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vaultec na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vaultec na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vaultec na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0,08%
30 dní$ 0-7,91%
60 dní$ 0-93,80%
90 dní$ 0--

Co je Vaultec (VLT)

Vaultec is a cutting-edge, decentralized finance (DeFi) platform meticulously designed to empower you with sophisticated asset management tools. Whether you're an individual investor seeking secure control or a group looking to leverage collective strategies, Vaultec provides a secure, transparent, and intelligent solution. Our mission is to help you manage and grow your digital assets effectively and with confidence.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Vaultec (VLT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Vaultec (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vaultec (VLT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vaultec (VLT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vaultec.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vaultec!

VLT na místní měny

Tokenomika pro Vaultec (VLT)

Pochopení tokenomiky Vaultec (VLT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VLT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vaultec (VLT)

Jakou hodnotu má dnes Vaultec (VLT)?
Aktuální cena VLT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VLT v USD?
Aktuální cena VLT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vaultec?
Tržní kapitalizace VLT je $ 7,49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VLT v oběhu?
Objem VLT v oběhu je 100,00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VLT?
VLT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,00814746 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VLT?
VLT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VLT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VLT je -- USD.
Dosáhne VLT letos vyšší ceny?
VLT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVLT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:31:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vaultec (VLT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

