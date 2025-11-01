BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Vantum je 0.00000692 USD. Sledujte aktualizace cen VANTUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VANTUM.

Více informací o VANTUM

Informace o ceně VANTUM

Co je to VANTUM

Oficiální webové stránky VANTUM

Tokenomika pro VANTUM

Předpověď cen VANTUM

Vantum Cena (VANTUM)

Aktuální cena 1 VANTUM na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Vantum (VANTUM)
Informace o ceně Vantum (VANTUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00077476
$ 0.00077476$ 0.00077476

$ 0.00000636
$ 0.00000636$ 0.00000636

--

--

-3.64%

-3.64%

Cena Vantum (VANTUM) v reálném čase je $0.00000692. Za posledních 24 hodin se VANTUM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VANTUM v historii je $ 0.00077476, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000636.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VANTUM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vantum (VANTUM)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

990.76M
990.76M 990.76M

990,761,227.195675
990,761,227.195675 990,761,227.195675

Aktuální tržní kapitalizace Vantum je $ 6.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VANTUM je 990.76M, přičemž celková zásoba je 990761227.195675. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.86K.

Historie cen v USD pro Vantum (VANTUM)

Během dnešního dne byla změna ceny Vantum na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vantum na USD  $ -0.0000005747.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vantum na USD  $ -0.0000018109.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vantum na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000005747-8.30%
60 dní$ -0.0000018109-26.16%
90 dní$ 0--

Co je Vantum (VANTUM)

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Vantum (VANTUM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Vantum (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vantum (VANTUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vantum (VANTUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vantum.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vantum!

VANTUM na místní měny

Tokenomika pro Vantum (VANTUM)

Pochopení tokenomiky Vantum (VANTUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VANTUM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vantum (VANTUM)

Jakou hodnotu má dnes Vantum (VANTUM)?
Aktuální cena VANTUM v USD je 0.00000692 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VANTUM v USD?
Aktuální cena VANTUM v USD je $ 0.00000692. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vantum?
Tržní kapitalizace VANTUM je $ 6.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VANTUM v oběhu?
Objem VANTUM v oběhu je 990.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VANTUM?
VANTUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00077476 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VANTUM?
VANTUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000636 USD.
Jaký je objem obchodování VANTUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VANTUM je -- USD.
Dosáhne VANTUM letos vyšší ceny?
VANTUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVANTUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vantum (VANTUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

