BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ValleyDAO je 0.365402 USD. Sledujte aktualizace cen GROW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GROW.Dnešní aktuální cena ValleyDAO je 0.365402 USD. Sledujte aktualizace cen GROW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GROW.

Více informací o GROW

Informace o ceně GROW

Co je to GROW

Oficiální webové stránky GROW

Tokenomika pro GROW

Předpověď cen GROW

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ValleyDAO

ValleyDAO Cena (GROW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GROW na USD

$0.365528
$0.365528$0.365528
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ValleyDAO (GROW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:31 (UTC+8)

Informace o ceně ValleyDAO (GROW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.35819
$ 0.35819$ 0.35819
Nejnižší za 24 h
$ 0.376438
$ 0.376438$ 0.376438
Nejvyšší za 24 h

$ 0.35819
$ 0.35819$ 0.35819

$ 0.376438
$ 0.376438$ 0.376438

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417$ 0.152417

+0.11%

+0.48%

-2.66%

-2.66%

Cena ValleyDAO (GROW) v reálném čase je $0.365402. Za posledních 24 hodin se GROW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.35819 do maxima $ 0.376438, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GROW v historii je $ 2.42, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.152417.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GROW se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o +0.48% a za posledních 7 dní o -2.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ValleyDAO (GROW)

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

--
----

$ 10.99M
$ 10.99M$ 10.99M

11.06M
11.06M 11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0 30,050,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ValleyDAO je $ 4.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GROW je 11.06M, přičemž celková zásoba je 30050000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.99M.

Historie cen v USD pro ValleyDAO (GROW)

Během dnešního dne byla změna ceny ValleyDAO na USD  $ +0.00176267.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ValleyDAO na USD  $ -0.1105624236.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ValleyDAO na USD  $ -0.1380147105.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ValleyDAO na USD  $ -0.0069999134879463.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00176267+0.48%
30 dní$ -0.1105624236-30.25%
60 dní$ -0.1380147105-37.77%
90 dní$ -0.0069999134879463-1.87%

Co je ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ValleyDAO (GROW)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ValleyDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ValleyDAO (GROW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ValleyDAO (GROW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ValleyDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ValleyDAO!

GROW na místní měny

Tokenomika pro ValleyDAO (GROW)

Pochopení tokenomiky ValleyDAO (GROW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GROW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ValleyDAO (GROW)

Jakou hodnotu má dnes ValleyDAO (GROW)?
Aktuální cena GROW v USD je 0.365402 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GROW v USD?
Aktuální cena GROW v USD je $ 0.365402. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ValleyDAO?
Tržní kapitalizace GROW je $ 4.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GROW v oběhu?
Objem GROW v oběhu je 11.06M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GROW?
GROW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.42 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GROW?
GROW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.152417 USD.
Jaký je objem obchodování GROW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GROW je -- USD.
Dosáhne GROW letos vyšší ceny?
GROW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGROW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ValleyDAO (GROW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.90
$110,081.90$110,081.90

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.67
$3,873.67$3,873.67

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-20.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.67
$3,873.67$3,873.67

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.90
$110,081.90$110,081.90

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5015
$2.5015$2.5015

-0.89%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.02
$1,088.02$1,088.02

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08049
$0.08049$0.08049

+60.98%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.25800
$0.25800$0.25800

+1,190.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.25800
$0.25800$0.25800

+1,190.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00241
$0.00241$0.00241

+100.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0043340
$0.0043340$0.0043340

+120.89%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000820
$0.0000820$0.0000820

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.128
$20.128$20.128

+56.46%