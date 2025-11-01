BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UWU 69 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UWU69 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UWU69.

Logo UWU 69

UWU 69 Cena (UWU69)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UWU69 na USD

$0.00022076
$0.00022076$0.00022076
+10.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny UWU 69 (UWU69)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:59 (UTC+8)

Informace o ceně UWU 69 (UWU69) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+10.34%

-46.19%

-46.19%

Cena UWU 69 (UWU69) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UWU69 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UWU69 v historii je $ 0.00231136, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UWU69 se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +10.34% a za posledních 7 dní o -46.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UWU 69 (UWU69)

$ 218.79K
$ 218.79K$ 218.79K

--
----

$ 218.79K
$ 218.79K$ 218.79K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

Aktuální tržní kapitalizace UWU 69 je $ 218.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UWU69 je 991.02M, přičemž celková zásoba je 991024050.952761. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 218.79K.

Historie cen v USD pro UWU 69 (UWU69)

Během dnešního dne byla změna ceny UWU 69 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UWU 69 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UWU 69 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UWU 69 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.34%
30 dní$ 0-68.92%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

Zdroj UWU 69 (UWU69)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UWU 69 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UWU 69 (UWU69) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UWU 69 (UWU69) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UWU 69.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UWU 69!

UWU69 na místní měny

Tokenomika pro UWU 69 (UWU69)

Pochopení tokenomiky UWU 69 (UWU69) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UWU69 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UWU 69 (UWU69)

Jakou hodnotu má dnes UWU 69 (UWU69)?
Aktuální cena UWU69 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UWU69 v USD?
Aktuální cena UWU69 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UWU 69?
Tržní kapitalizace UWU69 je $ 218.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UWU69 v oběhu?
Objem UWU69 v oběhu je 991.02M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UWU69?
UWU69 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00231136 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UWU69?
UWU69 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UWU69?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UWU69 je -- USD.
Dosáhne UWU69 letos vyšší ceny?
UWU69 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUWU69, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:59 (UTC+8)

