Dnešní aktuální cena USX je 1 USD. Sledujte aktualizace cen USX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USX.

Více informací o USX

Informace o ceně USX

Co je to USX

Oficiální webové stránky USX

Tokenomika pro USX

Předpověď cen USX

USX Cena (USX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USX na USD

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny USX (USX)
Informace o ceně USX (USX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Nejnižší za 24 h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Nejvyšší za 24 h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

+0.02%

+0.01%

-0.02%

-0.02%

Cena USX (USX) v reálném čase je $1. Za posledních 24 hodin se USX obchodoval v rozmezí od minima $ 1.0 do maxima $ 1.001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USX v historii je $ 1.017, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.999188.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USX se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -0.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu USX (USX)

$ 251.76M
$ 251.76M$ 251.76M

--
----

$ 251.76M
$ 251.76M$ 251.76M

251.67M
251.67M 251.67M

251,665,570.351118
251,665,570.351118 251,665,570.351118

Aktuální tržní kapitalizace USX je $ 251.76M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USX je 251.67M, přičemž celková zásoba je 251665570.351118. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 251.76M.

Historie cen v USD pro USX (USX)

Během dnešního dne byla změna ceny USX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny USX na USD  $ -0.0001780000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny USX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny USX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ -0.0001780000-0.01%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny USX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít USX (USX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva USX (USX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro USX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny USX!

USX na místní měny

Tokenomika pro USX (USX)

Pochopení tokenomiky USX (USX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně USX (USX)

Jakou hodnotu má dnes USX (USX)?
Aktuální cena USX v USD je 1.0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USX v USD?
Aktuální cena USX v USD je $ 1.0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace USX?
Tržní kapitalizace USX je $ 251.76M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USX v oběhu?
Objem USX v oběhu je 251.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USX?
USX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.017 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USX?
USX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.999188 USD.
Jaký je objem obchodování USX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USX je -- USD.
Dosáhne USX letos vyšší ceny?
USX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se USX (USX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

