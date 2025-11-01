BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena USDu je 1.004 USD. Sledujte aktualizace cen USDU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDU.

Více informací o USDU

Informace o ceně USDU

Co je to USDU

Bílá kniha pro USDU

Oficiální webové stránky USDU

Tokenomika pro USDU

Předpověď cen USDU

USDu Cena (USDU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USDU na USD

$1.004
$1.004
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny USDu (USDU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:55 (UTC+8)

Informace o ceně USDu (USDU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.999303
$ 0.999303
Nejnižší za 24 h
$ 1.014
$ 1.014
Nejvyšší za 24 h

$ 0.999303
$ 0.999303

$ 1.014
$ 1.014

$ 1.014
$ 1.014

$ 0.990456
$ 0.990456

+0.00%

+0.48%

+0.43%

+0.43%

Cena USDu (USDU) v reálném čase je $1.004. Za posledních 24 hodin se USDU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.999303 do maxima $ 1.014, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDU v historii je $ 1.014, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.990456.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDU se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.48% a za posledních 7 dní o +0.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu USDu (USDU)

$ 20.40M
$ 20.40M

--
--

$ 20.40M
$ 20.40M

20.32M
20.32M

20,317,712.070136
20,317,712.070136

Aktuální tržní kapitalizace USDu je $ 20.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USDU je 20.32M, přičemž celková zásoba je 20317712.070136. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.40M.

Historie cen v USD pro USDu (USDU)

Během dnešního dne byla změna ceny USDu na USD  $ +0.00478479.
Za posledních 30 dní byla změna ceny USDu na USD  $ +0.0052744136.
Za posledních 60 dní byla změna ceny USDu na USD  $ +0.0039314632.
Za posledních 90 dní byla změna ceny USDu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00478479+0.48%
30 dní$ +0.0052744136+0.53%
60 dní$ +0.0039314632+0.39%
90 dní$ 0--

Co je USDu (USDU)

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny USDu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít USDu (USDU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva USDu (USDU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro USDu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny USDu!

USDU na místní měny

Tokenomika pro USDu (USDU)

Pochopení tokenomiky USDu (USDU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně USDu (USDU)

Jakou hodnotu má dnes USDu (USDU)?
Aktuální cena USDU v USD je 1.004 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDU v USD?
Aktuální cena USDU v USD je $ 1.004. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace USDu?
Tržní kapitalizace USDU je $ 20.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDU v oběhu?
Objem USDU v oběhu je 20.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDU?
USDU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.014 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDU?
USDU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.990456 USD.
Jaký je objem obchodování USDU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDU je -- USD.
Dosáhne USDU letos vyšší ceny?
USDU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se USDu (USDU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,081.91

$3,873.64

$0.02519

$186.27

$1.0003

$3,873.64

$110,081.91

$186.27

$2.5020

$1,088.20

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08100

$0.31200

$0.31200

$0.00242

$0.0039394

$0.0000829

$20.062

