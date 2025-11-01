BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Uranus DEX je 0.00136671 USD. Sledujte aktualizace cen URA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend URA.Dnešní aktuální cena Uranus DEX je 0.00136671 USD. Sledujte aktualizace cen URA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend URA.

Více informací o URA

Informace o ceně URA

Co je to URA

Oficiální webové stránky URA

Tokenomika pro URA

Předpověď cen URA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Uranus DEX

Uranus DEX Cena (URA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 URA na USD

$0.00137292
$0.00137292$0.00137292
-3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Uranus DEX (URA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:11 (UTC+8)

Informace o ceně Uranus DEX (URA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00133496
$ 0.00133496$ 0.00133496
Nejnižší za 24 h
$ 0.00174434
$ 0.00174434$ 0.00174434
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00133496
$ 0.00133496$ 0.00133496

$ 0.00174434
$ 0.00174434$ 0.00174434

$ 0.00970236
$ 0.00970236$ 0.00970236

$ 0.00016752
$ 0.00016752$ 0.00016752

-3.26%

-4.39%

-28.04%

-28.04%

Cena Uranus DEX (URA) v reálném čase je $0.00136671. Za posledních 24 hodin se URA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00133496 do maxima $ 0.00174434, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena URA v historii je $ 0.00970236, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016752.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena URA se za poslední hodinu změnila o -3.26%, za 24 hodin o -4.39% a za posledních 7 dní o -28.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Uranus DEX (URA)

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

999.91M
999.91M 999.91M

999,906,433.472467
999,906,433.472467 999,906,433.472467

Aktuální tržní kapitalizace Uranus DEX je $ 1.37M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu URA je 999.91M, přičemž celková zásoba je 999906433.472467. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.37M.

Historie cen v USD pro Uranus DEX (URA)

Během dnešního dne byla změna ceny Uranus DEX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Uranus DEX na USD  $ -0.0007332423.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Uranus DEX na USD  $ +0.0020264840.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Uranus DEX na USD  $ +0.00114711286435869557.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.39%
30 dní$ -0.0007332423-53.65%
60 dní$ +0.0020264840+148.27%
90 dní$ +0.00114711286435869557+522.37%

Co je Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Uranus DEX (URA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Uranus DEX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Uranus DEX (URA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Uranus DEX (URA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Uranus DEX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Uranus DEX!

URA na místní měny

Tokenomika pro Uranus DEX (URA)

Pochopení tokenomiky Uranus DEX (URA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu URA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Uranus DEX (URA)

Jakou hodnotu má dnes Uranus DEX (URA)?
Aktuální cena URA v USD je 0.00136671 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena URA v USD?
Aktuální cena URA v USD je $ 0.00136671. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Uranus DEX?
Tržní kapitalizace URA je $ 1.37M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem URA v oběhu?
Objem URA v oběhu je 999.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) URA?
URA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00970236 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) URA?
URA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00016752 USD.
Jaký je objem obchodování URA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování URA je -- USD.
Dosáhne URA letos vyšší ceny?
URA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenURA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Uranus DEX (URA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.90
$110,081.90$110,081.90

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.26
$3,873.26$3,873.26

+0.32%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-24.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.26
$3,873.26$3,873.26

+0.32%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.90
$110,081.90$110,081.90

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.27
$186.27$186.27

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5016
$2.5016$2.5016

-0.88%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.33
$1,088.33$1,088.33

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08009
$0.08009$0.08009

+60.18%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.31000
$0.31000$0.31000

+1,450.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.31000
$0.31000$0.31000

+1,450.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00242
$0.00242$0.00242

+101.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040000
$0.0040000$0.0040000

+103.87%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%