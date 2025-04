Co je Universal Operating System ($UOS)

The Universal Operating System ($UOS) is a blockchain project designed to integrate human creativity with AI capabilities in a decentralized framework. Launched on November 18, 2024, $UOS aims to empower users to interact with AI agents, contribute to their development, and participate in a shared ecosystem. The project explores innovative applications such as autonomous AI swarms to create memecoins and other intelligent agents, offering both creative and practical solutions. With 1,670 holders and a growing Discord community of over 250 members, $UOS represents a collaborative approach to shaping the future of decentralized AI.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Universal Operating System ($UOS) Bílá kniha Oficiální webová stránka