Unicorn Meat Cena (W🍖)
+0.21%
-8.41%
-6.50%
-6.50%
Cena Unicorn Meat (W🍖) v reálném čase je $0.00938523. Za posledních 24 hodin se W🍖 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00933235 do maxima $ 0.01037424, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena W🍖 v historii je $ 0.01772418, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00259296.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena W🍖 se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -8.41% a za posledních 7 dní o -6.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Unicorn Meat je $ 938.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu W🍖 je 99.99M, přičemž celková zásoba je 99990775.43. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 938.22K.
Během dnešního dne byla změna ceny Unicorn Meat na USD $ -0.000862463671733832.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD $ -0.0012954104.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD $ +0.0245725809.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD $ -0.00121819656775792.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000862463671733832
|-8.41%
|30 dní
|$ -0.0012954104
|-13.80%
|60 dní
|$ +0.0245725809
|+261.82%
|90 dní
|$ -0.00121819656775792
|-11.48%
Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Unicorn Meat (W🍖) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unicorn Meat (W🍖) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unicorn Meat.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unicorn Meat!
Pochopení tokenomiky Unicorn Meat (W🍖) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu W🍖 hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn