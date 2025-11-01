BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Unicorn Meat je 0.00938523 USD. Sledujte aktualizace cen W🍖 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend W🍖.Dnešní aktuální cena Unicorn Meat je 0.00938523 USD. Sledujte aktualizace cen W🍖 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend W🍖.

Více informací o W🍖

Informace o ceně W🍖

Co je to W🍖

Bílá kniha pro W🍖

Oficiální webové stránky W🍖

Tokenomika pro W🍖

Předpověď cen W🍖

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Unicorn Meat

Unicorn Meat Cena (W🍖)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 W🍖 na USD

$0.0093831
$0.0093831$0.0093831
-8.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unicorn Meat (W🍖)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:16 (UTC+8)

Informace o ceně Unicorn Meat (W🍖) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00933235
$ 0.00933235$ 0.00933235
Nejnižší za 24 h
$ 0.01037424
$ 0.01037424$ 0.01037424
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00933235
$ 0.00933235$ 0.00933235

$ 0.01037424
$ 0.01037424$ 0.01037424

$ 0.01772418
$ 0.01772418$ 0.01772418

$ 0.00259296
$ 0.00259296$ 0.00259296

+0.21%

-8.41%

-6.50%

-6.50%

Cena Unicorn Meat (W🍖) v reálném čase je $0.00938523. Za posledních 24 hodin se W🍖 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00933235 do maxima $ 0.01037424, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena W🍖 v historii je $ 0.01772418, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00259296.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena W🍖 se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -8.41% a za posledních 7 dní o -6.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unicorn Meat (W🍖)

$ 938.22K
$ 938.22K$ 938.22K

--
----

$ 938.22K
$ 938.22K$ 938.22K

99.99M
99.99M 99.99M

99,990,775.43
99,990,775.43 99,990,775.43

Aktuální tržní kapitalizace Unicorn Meat je $ 938.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu W🍖 je 99.99M, přičemž celková zásoba je 99990775.43. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 938.22K.

Historie cen v USD pro Unicorn Meat (W🍖)

Během dnešního dne byla změna ceny Unicorn Meat na USD  $ -0.000862463671733832.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD  $ -0.0012954104.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD  $ +0.0245725809.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unicorn Meat na USD  $ -0.00121819656775792.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000862463671733832-8.41%
30 dní$ -0.0012954104-13.80%
60 dní$ +0.0245725809+261.82%
90 dní$ -0.00121819656775792-11.48%

Co je Unicorn Meat (W🍖)

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Unicorn Meat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unicorn Meat (W🍖) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unicorn Meat (W🍖) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unicorn Meat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unicorn Meat!

W🍖 na místní měny

Tokenomika pro Unicorn Meat (W🍖)

Pochopení tokenomiky Unicorn Meat (W🍖) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu W🍖 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unicorn Meat (W🍖)

Jakou hodnotu má dnes Unicorn Meat (W🍖)?
Aktuální cena W🍖 v USD je 0.00938523 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena W🍖 v USD?
Aktuální cena W🍖 v USD je $ 0.00938523. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unicorn Meat?
Tržní kapitalizace W🍖 je $ 938.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem W🍖 v oběhu?
Objem W🍖 v oběhu je 99.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) W🍖?
W🍖 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01772418 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) W🍖?
W🍖 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00259296 USD.
Jaký je objem obchodování W🍖?
Aktuální 24hodinový objem obchodování W🍖 je -- USD.
Dosáhne W🍖 letos vyšší ceny?
W🍖 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenW🍖, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unicorn Meat (W🍖)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.11
$110,075.11$110,075.11

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.98
$3,873.98$3,873.98

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02519
$0.02519$0.02519

-21.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.98
$3,873.98$3,873.98

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.11
$110,075.11$110,075.11

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.94
$1,088.94$1,088.94

+0.42%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07819
$0.07819$0.07819

+56.38%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.32000
$0.32000$0.32000

+1,500.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.32000
$0.32000$0.32000

+1,500.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00246
$0.00246$0.00246

+105.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040667
$0.0040667$0.0040667

+107.27%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%