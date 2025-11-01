BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Unchained je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UNCHAINED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UNCHAINED.

Více informací o UNCHAINED

Informace o ceně UNCHAINED

Co je to UNCHAINED

Oficiální webové stránky UNCHAINED

Tokenomika pro UNCHAINED

Předpověď cen UNCHAINED

Logo Unchained

Unchained Cena (UNCHAINED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UNCHAINED na USD

--
----
+2.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unchained (UNCHAINED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:35 (UTC+8)

Informace o ceně Unchained (UNCHAINED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+2.79%

-14.09%

-14.09%

Cena Unchained (UNCHAINED) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UNCHAINED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UNCHAINED v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UNCHAINED se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +2.79% a za posledních 7 dní o -14.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unchained (UNCHAINED)

$ 90.22K
$ 90.22K$ 90.22K

--
----

$ 90.22K
$ 90.22K$ 90.22K

999.91M
999.91M 999.91M

999,907,427.0
999,907,427.0 999,907,427.0

Aktuální tržní kapitalizace Unchained je $ 90.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UNCHAINED je 999.91M, přičemž celková zásoba je 999907427.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 90.22K.

Historie cen v USD pro Unchained (UNCHAINED)

Během dnešního dne byla změna ceny Unchained na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unchained na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unchained na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unchained na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.79%
30 dní$ 0-70.05%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Unchained (UNCHAINED)

Your no-hype resource for all things crypto

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Unchained (UNCHAINED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Unchained (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unchained (UNCHAINED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unchained (UNCHAINED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unchained.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unchained!

UNCHAINED na místní měny

Tokenomika pro Unchained (UNCHAINED)

Pochopení tokenomiky Unchained (UNCHAINED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UNCHAINED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unchained (UNCHAINED)

Jakou hodnotu má dnes Unchained (UNCHAINED)?
Aktuální cena UNCHAINED v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UNCHAINED v USD?
Aktuální cena UNCHAINED v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unchained?
Tržní kapitalizace UNCHAINED je $ 90.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UNCHAINED v oběhu?
Objem UNCHAINED v oběhu je 999.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UNCHAINED?
UNCHAINED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UNCHAINED?
UNCHAINED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UNCHAINED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UNCHAINED je -- USD.
Dosáhne UNCHAINED letos vyšší ceny?
UNCHAINED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUNCHAINED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unchained (UNCHAINED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

