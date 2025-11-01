BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UFOPEPE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UFO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UFO.Dnešní aktuální cena UFOPEPE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UFO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UFO.

Více informací o UFO

Informace o ceně UFO

Co je to UFO

Oficiální webové stránky UFO

Tokenomika pro UFO

Předpověď cen UFO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo UFOPEPE

UFOPEPE Cena (UFO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UFO na USD

--
----
-2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny UFOPEPE (UFO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:29:39 (UTC+8)

Informace o ceně UFOPEPE (UFO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129662
$ 0.00129662$ 0.00129662

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.04%

-6.41%

-6.41%

Cena UFOPEPE (UFO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UFO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UFO v historii je $ 0.00129662, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UFO se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -2.04% a za posledních 7 dní o -6.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UFOPEPE (UFO)

$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K

--
----

$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K

991.20M
991.20M 991.20M

991,203,813.714157
991,203,813.714157 991,203,813.714157

Aktuální tržní kapitalizace UFOPEPE je $ 33.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UFO je 991.20M, přičemž celková zásoba je 991203813.714157. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.60K.

Historie cen v USD pro UFOPEPE (UFO)

Během dnešního dne byla změna ceny UFOPEPE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UFOPEPE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UFOPEPE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UFOPEPE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.04%
30 dní$ 0-30.08%
60 dní$ 0-37.35%
90 dní$ 0--

Co je UFOPEPE (UFO)

$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨

$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj UFOPEPE (UFO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UFOPEPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UFOPEPE (UFO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UFOPEPE (UFO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UFOPEPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UFOPEPE!

UFO na místní měny

Tokenomika pro UFOPEPE (UFO)

Pochopení tokenomiky UFOPEPE (UFO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UFO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UFOPEPE (UFO)

Jakou hodnotu má dnes UFOPEPE (UFO)?
Aktuální cena UFO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UFO v USD?
Aktuální cena UFO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UFOPEPE?
Tržní kapitalizace UFO je $ 33.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UFO v oběhu?
Objem UFO v oběhu je 991.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UFO?
UFO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00129662 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UFO?
UFO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UFO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UFO je -- USD.
Dosáhne UFO letos vyšší ceny?
UFO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUFO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:29:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se UFOPEPE (UFO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

