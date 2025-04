Co je TROPPY (TROPPY)

This Is a community driven project with Aims On a Pepe/Brett like experience. TROPPY Empowers the Blue Frog Narrative Along with $Brett,$Groggo & $BeBe and also gives a balance to the Matt Furie frogs making it even with 4 blue frogs and 4 green frogs from the books by Matt Furie. TROPPY & ACID TOAD are the Trippy Blue and Green Pair from the book and they add a sense of Astonishment when you See Them they Are very eye catching which was one of the Reasons To create this cool frog Meme.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TROPPY (TROPPY) Oficiální webová stránka