Dnešní aktuální cena TriviAgent by Virtuals je 0.00068085 USD. Sledujte aktualizace cen TRIVI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIVI.

Více informací o TRIVI

Informace o ceně TRIVI

Co je to TRIVI

Bílá kniha pro TRIVI

Oficiální webové stránky TRIVI

Tokenomika pro TRIVI

Předpověď cen TRIVI

Logo TriviAgent by Virtuals

TriviAgent by Virtuals Cena (TRIVI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRIVI na USD

$0.00068085
+17.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny TriviAgent by Virtuals (TRIVI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:32 (UTC+8)

Informace o ceně TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00055167
Nejnižší za 24 h
$ 0.00075514
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00055167
$ 0.00075514
$ 0.00483987
$ 0.00020134
+0.69%

+17.10%

+40.61%

+40.61%

Cena TriviAgent by Virtuals (TRIVI) v reálném čase je $0.00068085. Za posledních 24 hodin se TRIVI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00055167 do maxima $ 0.00075514, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIVI v historii je $ 0.00483987, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00020134.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIVI se za poslední hodinu změnila o +0.69%, za 24 hodin o +17.10% a za posledních 7 dní o +40.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 345.34K
--
$ 680.85K
507.21M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace TriviAgent by Virtuals je $ 345.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIVI je 507.21M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 680.85K.

Historie cen v USD pro TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Během dnešního dne byla změna ceny TriviAgent by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TriviAgent by Virtuals na USD  $ +0.0003737119.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TriviAgent by Virtuals na USD  $ +0.0005211191.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TriviAgent by Virtuals na USD  $ -0.0002939842701280099.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+17.10%
30 dní$ +0.0003737119+54.89%
60 dní$ +0.0005211191+76.54%
90 dní$ -0.0002939842701280099-30.15%

Co je TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TriviAgent by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TriviAgent by Virtuals (TRIVI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TriviAgent by Virtuals (TRIVI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TriviAgent by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TriviAgent by Virtuals!

TRIVI na místní měny

Tokenomika pro TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Pochopení tokenomiky TriviAgent by Virtuals (TRIVI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIVI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Jakou hodnotu má dnes TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?
Aktuální cena TRIVI v USD je 0.00068085 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRIVI v USD?
Aktuální cena TRIVI v USD je $ 0.00068085. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TriviAgent by Virtuals?
Tržní kapitalizace TRIVI je $ 345.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRIVI v oběhu?
Objem TRIVI v oběhu je 507.21M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRIVI?
TRIVI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00483987 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRIVI?
TRIVI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00020134 USD.
Jaký je objem obchodování TRIVI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRIVI je -- USD.
Dosáhne TRIVI letos vyšší ceny?
TRIVI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRIVI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

