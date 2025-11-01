BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Triceps je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TRIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIX.

Více informací o TRIX

Informace o ceně TRIX

Co je to TRIX

Bílá kniha pro TRIX

Oficiální webové stránky TRIX

Tokenomika pro TRIX

Předpověď cen TRIX

Logo Triceps

Triceps Cena (TRIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRIX na USD

+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Triceps (TRIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:25 (UTC+8)

Informace o ceně Triceps (TRIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

0.00%

+0.72%

-8.50%

-8.50%

Cena Triceps (TRIX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TRIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIX se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.72% a za posledních 7 dní o -8.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Triceps (TRIX)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Triceps je $ 41.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIX je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 41.54K.

Historie cen v USD pro Triceps (TRIX)

Během dnešního dne byla změna ceny Triceps na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Triceps na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Triceps na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Triceps na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.72%
30 dní$ 0-37.34%
60 dní$ 0-60.88%
90 dní$ 0--

Co je Triceps (TRIX)

Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain.

TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem

TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Triceps (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Triceps (TRIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Triceps (TRIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Triceps.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Triceps!

TRIX na místní měny

Tokenomika pro Triceps (TRIX)

Pochopení tokenomiky Triceps (TRIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Triceps (TRIX)

Jakou hodnotu má dnes Triceps (TRIX)?
Aktuální cena TRIX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRIX v USD?
Aktuální cena TRIX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Triceps?
Tržní kapitalizace TRIX je $ 41.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRIX v oběhu?
Objem TRIX v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRIX?
TRIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRIX?
TRIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TRIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRIX je -- USD.
Dosáhne TRIX letos vyšší ceny?
TRIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Triceps (TRIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

