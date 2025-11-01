TOP HAT Cena (TOPHAT)
+2.31%
-4.66%
-1.44%
-1.44%
Cena TOP HAT (TOPHAT) v reálném čase je $0.00174127. Za posledních 24 hodin se TOPHAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00169133 do maxima $ 0.0018481, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOPHAT v historii je $ 0.00297249, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOPHAT se za poslední hodinu změnila o +2.31%, za 24 hodin o -4.66% a za posledních 7 dní o -1.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace TOP HAT je $ 1.68M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOPHAT je 963.09M, přičemž celková zásoba je 963094445.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.68M.
Během dnešního dne byla změna ceny TOP HAT na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TOP HAT na USD $ +0.0009325615.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TOP HAT na USD $ +0.0002422776.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TOP HAT na USD $ -0.0002479893710785426.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-4.66%
|30 dní
|$ +0.0009325615
|+53.56%
|60 dní
|$ +0.0002422776
|+13.91%
|90 dní
|$ -0.0002479893710785426
|-12.46%
PulseChain's best meme coin. TOPHAT is the magickal coin designed for degens, dreamers, and digital outlaws. The potential of TOPHAT is limitless. With fixed supply and scarcity, TOPHAT might surprise everyone... a symbol of rebellion, community, and cosmic humor, TOPHAT brings meme culture to the next dimension—on the fastest chain alive... you can respond to any X account with 'go @tophatpulse' to generate a TOPHAT pfp for them... m'lady 🎩
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
