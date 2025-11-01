BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TokenOS AI je 0.00037689 USD. Sledujte aktualizace cen TOS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOS.

Aktuální cena 1 TOS na USD

-5.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny TokenOS AI (TOS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:28 (UTC+8)

Informace o ceně TokenOS AI (TOS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena TokenOS AI (TOS) v reálném čase je $0.00037689. Za posledních 24 hodin se TOS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00036981 do maxima $ 0.00040505, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOS v historii je $ 0.00056721, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008114.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOS se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o -4.76% a za posledních 7 dní o +93.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TokenOS AI (TOS)

Aktuální tržní kapitalizace TokenOS AI je $ 376.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOS je 999.83M, přičemž celková zásoba je 999829680.313316. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 376.82K.

Historie cen v USD pro TokenOS AI (TOS)

Během dnešního dne byla změna ceny TokenOS AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TokenOS AI na USD  $ +0.0006793707.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TokenOS AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TokenOS AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.76%
30 dní$ +0.0006793707+180.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je TokenOS AI (TOS)

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny TokenOS AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TokenOS AI (TOS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TokenOS AI (TOS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TokenOS AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TokenOS AI!

TOS na místní měny

Tokenomika pro TokenOS AI (TOS)

Pochopení tokenomiky TokenOS AI (TOS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TokenOS AI (TOS)

Jakou hodnotu má dnes TokenOS AI (TOS)?
Aktuální cena TOS v USD je 0.00037689 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOS v USD?
Aktuální cena TOS v USD je $ 0.00037689. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TokenOS AI?
Tržní kapitalizace TOS je $ 376.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOS v oběhu?
Objem TOS v oběhu je 999.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOS?
TOS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00056721 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOS?
TOS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008114 USD.
Jaký je objem obchodování TOS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOS je -- USD.
Dosáhne TOS letos vyšší ceny?
TOS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:28 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

