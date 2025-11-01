BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Todin je 0.00092052 USD. Sledujte aktualizace cen TDN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TDN.

Logo Todin

Todin Cena (TDN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TDN na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Todin (TDN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:15 (UTC+8)

Informace o ceně Todin (TDN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.10%

+0.31%

-15.39%

-15.39%

Cena Todin (TDN) v reálném čase je $0.00092052. Za posledních 24 hodin se TDN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00090435 do maxima $ 0.00093943, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TDN v historii je $ 0.00443116, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00060277.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TDN se za poslední hodinu změnila o -0.10%, za 24 hodin o +0.31% a za posledních 7 dní o -15.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Todin (TDN)

Aktuální tržní kapitalizace Todin je $ 134.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TDN je 146.17M, přičemž celková zásoba je 802285308.8540871. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 738.61K.

Historie cen v USD pro Todin (TDN)

Během dnešního dne byla změna ceny Todin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Todin na USD  $ -0.0005671116.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Todin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Todin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.31%
30 dní$ -0.0005671116-61.60%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Todin (TDN)

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Todin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Todin (TDN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Todin (TDN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Todin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Todin!

TDN na místní měny

Tokenomika pro Todin (TDN)

Pochopení tokenomiky Todin (TDN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TDN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Todin (TDN)

Jakou hodnotu má dnes Todin (TDN)?
Aktuální cena TDN v USD je 0.00092052 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TDN v USD?
Aktuální cena TDN v USD je $ 0.00092052. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Todin?
Tržní kapitalizace TDN je $ 134.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TDN v oběhu?
Objem TDN v oběhu je 146.17M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TDN?
TDN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00443116 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TDN?
TDN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00060277 USD.
Jaký je objem obchodování TDN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TDN je -- USD.
Dosáhne TDN letos vyšší ceny?
TDN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTDN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:15 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

