Dnešní aktuální cena TIWICAT je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TWC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TWC.

Více informací o TWC

Informace o ceně TWC

Co je to TWC

Oficiální webové stránky TWC

Tokenomika pro TWC

Předpověď cen TWC

Logo TIWICAT

TIWICAT Cena (TWC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TWC na USD

--
----
+13.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny TIWICAT (TWC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:09:41 (UTC+8)

Informace o ceně TIWICAT (TWC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+13.91%

-22.36%

-22.36%

Cena TIWICAT (TWC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TWC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TWC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TWC se za poslední hodinu změnila o +0.78%, za 24 hodin o +13.91% a za posledních 7 dní o -22.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TIWICAT (TWC)

$ 848.92K
$ 848.92K$ 848.92K

--
----

$ 850.29K
$ 850.29K$ 850.29K

911.83T
911.83T 911.83T

913,301,433,114,045.5
913,301,433,114,045.5 913,301,433,114,045.5

Aktuální tržní kapitalizace TIWICAT je $ 848.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TWC je 911.83T, přičemž celková zásoba je 913301433114045.5. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 850.29K.

Historie cen v USD pro TIWICAT (TWC)

Během dnešního dne byla změna ceny TIWICAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TIWICAT na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TIWICAT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TIWICAT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+13.91%
30 dní$ 0+147.28%
60 dní$ 0+127.34%
90 dní$ 0--

Co je TIWICAT (TWC)

TIWI Content Access Token (TIWICAT) is the TIWI Ecosystem's token which facilitates access and settles payments for utilities in the Ecosystem. TIWICAT provides access to TiwiFlix and other utilities in the TIWI Ecosystem. The TiwiFlix is a decentralized video sharing and monetization DApp built to empower creators. The project is also heavily focused on education with the TIWI Academy posting out weekly education videos on YouTube which has over 6,000 subscribers.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TIWICAT (TWC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TIWICAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TIWICAT (TWC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TIWICAT (TWC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TIWICAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TIWICAT!

TWC na místní měny

Tokenomika pro TIWICAT (TWC)

Pochopení tokenomiky TIWICAT (TWC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TWC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TIWICAT (TWC)

Jakou hodnotu má dnes TIWICAT (TWC)?
Aktuální cena TWC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TWC v USD?
Aktuální cena TWC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TIWICAT?
Tržní kapitalizace TWC je $ 848.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TWC v oběhu?
Objem TWC v oběhu je 911.83T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TWC?
TWC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TWC?
TWC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TWC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TWC je -- USD.
Dosáhne TWC letos vyšší ceny?
TWC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTWC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:09:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TIWICAT (TWC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

