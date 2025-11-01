BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TikTrix je 0.04549368 USD. Sledujte aktualizace cen TRIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIX.Dnešní aktuální cena TikTrix je 0.04549368 USD. Sledujte aktualizace cen TRIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIX.

Více informací o TRIX

Informace o ceně TRIX

Co je to TRIX

Oficiální webové stránky TRIX

Tokenomika pro TRIX

Předpověď cen TRIX

Logo TikTrix

TikTrix Cena (TRIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRIX na USD

+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny TikTrix (TRIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:27 (UTC+8)

Informace o ceně TikTrix (TRIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-7.40%

-18.86%

-34.53%

-34.53%

Cena TikTrix (TRIX) v reálném čase je $0.04549368. Za posledních 24 hodin se TRIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04549368 do maxima $ 0.056071, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIX v historii je $ 0.258948, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04849185.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIX se za poslední hodinu změnila o -7.40%, za 24 hodin o -18.86% a za posledních 7 dní o -34.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TikTrix (TRIX)

Aktuální tržní kapitalizace TikTrix je $ 6.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIX je 136.25M, přičemž celková zásoba je 2000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 90.99M.

Historie cen v USD pro TikTrix (TRIX)

Během dnešního dne byla změna ceny TikTrix na USD  $ -0.0105770896938157.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TikTrix na USD  $ -0.0256313258.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TikTrix na USD  $ -0.0321363261.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TikTrix na USD  $ -0.04761195336083032.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0105770896938157-18.86%
30 dní$ -0.0256313258-56.34%
60 dní$ -0.0321363261-70.63%
90 dní$ -0.04761195336083032-51.13%

Co je TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

Zdroj TikTrix (TRIX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TikTrix (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TikTrix (TRIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TikTrix (TRIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TikTrix.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TikTrix!

TRIX na místní měny

Tokenomika pro TikTrix (TRIX)

Pochopení tokenomiky TikTrix (TRIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TikTrix (TRIX)

Jakou hodnotu má dnes TikTrix (TRIX)?
Aktuální cena TRIX v USD je 0.04549368 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRIX v USD?
Aktuální cena TRIX v USD je $ 0.04549368. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TikTrix?
Tržní kapitalizace TRIX je $ 6.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRIX v oběhu?
Objem TRIX v oběhu je 136.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRIX?
TRIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.258948 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRIX?
TRIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04849185 USD.
Jaký je objem obchodování TRIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRIX je -- USD.
Dosáhne TRIX letos vyšší ceny?
TRIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TikTrix (TRIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

