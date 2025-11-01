BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Tetsuo Coin je 0.00223147 USD. Sledujte aktualizace cen TETSUO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TETSUO.Dnešní aktuální cena Tetsuo Coin je 0.00223147 USD. Sledujte aktualizace cen TETSUO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TETSUO.

Více informací o TETSUO

Informace o ceně TETSUO

Co je to TETSUO

Oficiální webové stránky TETSUO

Tokenomika pro TETSUO

Předpověď cen TETSUO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Tetsuo Coin

Tetsuo Coin Cena (TETSUO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TETSUO na USD

$0.00223147
$0.00223147$0.00223147
-9.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Tetsuo Coin (TETSUO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:05 (UTC+8)

Informace o ceně Tetsuo Coin (TETSUO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00220651
$ 0.00220651$ 0.00220651
Nejnižší za 24 h
$ 0.00265298
$ 0.00265298$ 0.00265298
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00220651
$ 0.00220651$ 0.00220651

$ 0.00265298
$ 0.00265298$ 0.00265298

$ 0.064571
$ 0.064571$ 0.064571

$ 0.00005481
$ 0.00005481$ 0.00005481

+0.37%

-9.91%

+51.83%

+51.83%

Cena Tetsuo Coin (TETSUO) v reálném čase je $0.00223147. Za posledních 24 hodin se TETSUO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00220651 do maxima $ 0.00265298, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TETSUO v historii je $ 0.064571, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005481.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TETSUO se za poslední hodinu změnila o +0.37%, za 24 hodin o -9.91% a za posledních 7 dní o +51.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tetsuo Coin (TETSUO)

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,271.0
999,998,271.0 999,998,271.0

Aktuální tržní kapitalizace Tetsuo Coin je $ 2.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TETSUO je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998271.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.22M.

Historie cen v USD pro Tetsuo Coin (TETSUO)

Během dnešního dne byla změna ceny Tetsuo Coin na USD  $ -0.00024557545016728.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tetsuo Coin na USD  $ +0.0006154289.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tetsuo Coin na USD  $ +0.0006854330.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tetsuo Coin na USD  $ -0.0003081896674022416.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00024557545016728-9.91%
30 dní$ +0.0006154289+27.58%
60 dní$ +0.0006854330+30.72%
90 dní$ -0.0003081896674022416-12.13%

Co je Tetsuo Coin (TETSUO)

Funding the Future of Low-Level Systems

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tetsuo Coin (TETSUO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tetsuo Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tetsuo Coin (TETSUO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tetsuo Coin (TETSUO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tetsuo Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tetsuo Coin!

TETSUO na místní měny

Tokenomika pro Tetsuo Coin (TETSUO)

Pochopení tokenomiky Tetsuo Coin (TETSUO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TETSUO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tetsuo Coin (TETSUO)

Jakou hodnotu má dnes Tetsuo Coin (TETSUO)?
Aktuální cena TETSUO v USD je 0.00223147 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TETSUO v USD?
Aktuální cena TETSUO v USD je $ 0.00223147. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tetsuo Coin?
Tržní kapitalizace TETSUO je $ 2.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TETSUO v oběhu?
Objem TETSUO v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TETSUO?
TETSUO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.064571 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TETSUO?
TETSUO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005481 USD.
Jaký je objem obchodování TETSUO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TETSUO je -- USD.
Dosáhne TETSUO letos vyšší ceny?
TETSUO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTETSUO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tetsuo Coin (TETSUO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,104.79
$110,104.79$110,104.79

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.03
$3,874.03$3,874.03

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02408
$0.02408$0.02408

-25.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.03
$3,874.03$3,874.03

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,104.79
$110,104.79$110,104.79

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5043
$2.5043$2.5043

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.88
$1,088.88$1,088.88

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08235
$0.08235$0.08235

+64.70%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.41117
$0.41117$0.41117

+1,955.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.41117
$0.41117$0.41117

+1,955.85%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00270
$0.00270$0.00270

+125.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040514
$0.0040514$0.0040514

+106.49%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000831
$0.0000831$0.0000831

+66.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%