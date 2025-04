Co je Terminus (TMNS)

Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy. Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Terminus (TMNS) Oficiální webová stránka