Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Tema je 0.00013965 USD. Sledujte aktualizace cen TEMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TEMA.

Více informací o TEMA

Informace o ceně TEMA

Co je to TEMA

Oficiální webové stránky TEMA

Tokenomika pro TEMA

Předpověď cen TEMA

Logo Tema

Tema Cena (TEMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TEMA na USD

$0.00013931
$0.00013931$0.00013931
+8.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Tema (TEMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:22 (UTC+8)

Informace o ceně Tema (TEMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012746
$ 0.00012746$ 0.00012746
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014146
$ 0.00014146$ 0.00014146
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012746
$ 0.00012746$ 0.00012746

$ 0.00014146
$ 0.00014146$ 0.00014146

$ 0.062646
$ 0.062646$ 0.062646

$ 0.00011821
$ 0.00011821$ 0.00011821

-0.58%

+8.75%

+1.48%

+1.48%

Cena Tema (TEMA) v reálném čase je $0.00013965. Za posledních 24 hodin se TEMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012746 do maxima $ 0.00014146, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TEMA v historii je $ 0.062646, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00011821.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TEMA se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o +8.75% a za posledních 7 dní o +1.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tema (TEMA)

$ 139.44K
$ 139.44K$ 139.44K

--
----

$ 139.44K
$ 139.44K$ 139.44K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,193.513278
999,951,193.513278 999,951,193.513278

Aktuální tržní kapitalizace Tema je $ 139.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TEMA je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999951193.513278. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 139.44K.

Historie cen v USD pro Tema (TEMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Tema na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tema na USD  $ +0.0000134659.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tema na USD  $ -0.0000547256.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tema na USD  $ -0.00008781774667082749.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+8.75%
30 dní$ +0.0000134659+9.64%
60 dní$ -0.0000547256-39.18%
90 dní$ -0.00008781774667082749-38.60%

Co je Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

Předpověď ceny Tema (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tema (TEMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tema (TEMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tema.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tema!

TEMA na místní měny

Tokenomika pro Tema (TEMA)

Pochopení tokenomiky Tema (TEMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TEMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tema (TEMA)

Jakou hodnotu má dnes Tema (TEMA)?
Aktuální cena TEMA v USD je 0.00013965 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TEMA v USD?
Aktuální cena TEMA v USD je $ 0.00013965. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tema?
Tržní kapitalizace TEMA je $ 139.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TEMA v oběhu?
Objem TEMA v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TEMA?
TEMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.062646 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TEMA?
TEMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00011821 USD.
Jaký je objem obchodování TEMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TEMA je -- USD.
Dosáhne TEMA letos vyšší ceny?
TEMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTEMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Tema (TEMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

