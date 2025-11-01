BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Tairon je 0.00618893 USD. Sledujte aktualizace cen TAIRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAIRO.Dnešní aktuální cena Tairon je 0.00618893 USD. Sledujte aktualizace cen TAIRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAIRO.

Více informací o TAIRO

Informace o ceně TAIRO

Co je to TAIRO

Oficiální webové stránky TAIRO

Tokenomika pro TAIRO

Předpověď cen TAIRO

Logo Tairon

Tairon Cena (TAIRO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TAIRO na USD

$0.00618893
+10.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Tairon (TAIRO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:52 (UTC+8)

Informace o ceně Tairon (TAIRO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00552026
Nejnižší za 24 h
$ 0.00611409
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00552026
$ 0.00611409
$ 0.258846
$ 0.00520896
+2.64%

+10.33%

-25.26%

-25.26%

Cena Tairon (TAIRO) v reálném čase je $0.00618893. Za posledních 24 hodin se TAIRO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00552026 do maxima $ 0.00611409, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAIRO v historii je $ 0.258846, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00520896.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAIRO se za poslední hodinu změnila o +2.64%, za 24 hodin o +10.33% a za posledních 7 dní o -25.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tairon (TAIRO)

$ 309.57K
--
$ 619.15K
50.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Tairon je $ 309.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TAIRO je 50.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 619.15K.

Historie cen v USD pro Tairon (TAIRO)

Během dnešního dne byla změna ceny Tairon na USD  $ +0.00057926.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tairon na USD  $ -0.0056538598.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tairon na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tairon na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00057926+10.33%
30 dní$ -0.0056538598-91.35%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tairon (TAIRO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tairon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tairon (TAIRO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tairon (TAIRO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tairon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tairon!

TAIRO na místní měny

Tokenomika pro Tairon (TAIRO)

Pochopení tokenomiky Tairon (TAIRO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAIRO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tairon (TAIRO)

Jakou hodnotu má dnes Tairon (TAIRO)?
Aktuální cena TAIRO v USD je 0.00618893 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAIRO v USD?
Aktuální cena TAIRO v USD je $ 0.00618893. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tairon?
Tržní kapitalizace TAIRO je $ 309.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAIRO v oběhu?
Objem TAIRO v oběhu je 50.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAIRO?
TAIRO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.258846 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAIRO?
TAIRO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00520896 USD.
Jaký je objem obchodování TAIRO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAIRO je -- USD.
Dosáhne TAIRO letos vyšší ceny?
TAIRO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAIRO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tairon (TAIRO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

