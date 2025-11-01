BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Syncoin je 29.87 USD. Sledujte aktualizace cen SNC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SNC.Dnešní aktuální cena Syncoin je 29.87 USD. Sledujte aktualizace cen SNC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SNC.

Více informací o SNC

Informace o ceně SNC

Co je to SNC

Bílá kniha pro SNC

Oficiální webové stránky SNC

Tokenomika pro SNC

Předpověď cen SNC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Syncoin

Syncoin Cena (SNC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SNC na USD

$29.87
$29.87$29.87
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Syncoin (SNC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:23 (UTC+8)

Informace o ceně Syncoin (SNC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 29.69
$ 29.69$ 29.69
Nejnižší za 24 h
$ 29.88
$ 29.88$ 29.88
Nejvyšší za 24 h

$ 29.69
$ 29.69$ 29.69

$ 29.88
$ 29.88$ 29.88

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+0.01%

+0.44%

+0.87%

+0.87%

Cena Syncoin (SNC) v reálném čase je $29.87. Za posledních 24 hodin se SNC obchodoval v rozmezí od minima $ 29.69 do maxima $ 29.88, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SNC v historii je $ 31.83, zatímco nejnižší cena v historii je $ 25.03.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SNC se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.44% a za posledních 7 dní o +0.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Syncoin (SNC)

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 48.33M
$ 48.33M$ 48.33M

40.70K
40.70K 40.70K

1,618,033.0
1,618,033.0 1,618,033.0

Aktuální tržní kapitalizace Syncoin je $ 1.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SNC je 40.70K, přičemž celková zásoba je 1618033.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 48.33M.

Historie cen v USD pro Syncoin (SNC)

Během dnešního dne byla změna ceny Syncoin na USD  $ +0.131411.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Syncoin na USD  $ -0.0691341150.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Syncoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Syncoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.131411+0.44%
30 dní$ -0.0691341150-0.23%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Syncoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Syncoin (SNC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Syncoin (SNC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Syncoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Syncoin!

SNC na místní měny

Tokenomika pro Syncoin (SNC)

Pochopení tokenomiky Syncoin (SNC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SNC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Syncoin (SNC)

Jakou hodnotu má dnes Syncoin (SNC)?
Aktuální cena SNC v USD je 29.87 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SNC v USD?
Aktuální cena SNC v USD je $ 29.87. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Syncoin?
Tržní kapitalizace SNC je $ 1.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SNC v oběhu?
Objem SNC v oběhu je 40.70K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SNC?
SNC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 31.83 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SNC?
SNC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 25.03 USD.
Jaký je objem obchodování SNC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SNC je -- USD.
Dosáhne SNC letos vyšší ceny?
SNC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSNC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Syncoin (SNC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,118.80
$110,118.80$110,118.80

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.59
$3,875.59$3,875.59

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02407
$0.02407$0.02407

-25.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.59
$3,875.59$3,875.59

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,118.80
$110,118.80$110,118.80

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5054
$2.5054$2.5054

-0.73%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.82
$1,087.82$1,087.82

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07966
$0.07966$0.07966

+59.32%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.68100
$0.68100$0.68100

+3,305.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.68100
$0.68100$0.68100

+3,305.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00259
$0.00259$0.00259

+115.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0039408
$0.0039408$0.0039408

+100.85%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000831
$0.0000831$0.0000831

+66.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.110
$20.110$20.110

+56.32%