Cena Syncoin (SNC) v reálném čase je $29.87. Za posledních 24 hodin se SNC obchodoval v rozmezí od minima $ 29.69 do maxima $ 29.88, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SNC v historii je $ 31.83, zatímco nejnižší cena v historii je $ 25.03.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SNC se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.44% a za posledních 7 dní o +0.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Syncoin je $ 1.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SNC je 40.70K, přičemž celková zásoba je 1618033.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 48.33M.
Během dnešního dne byla změna ceny Syncoin na USD $ +0.131411.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Syncoin na USD $ -0.0691341150.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Syncoin na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Syncoin na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.131411
|+0.44%
|30 dní
|$ -0.0691341150
|-0.23%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
