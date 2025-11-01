BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Swash je 0.0018033 USD. Sledujte aktualizace cen SWASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SWASH.

Více informací o SWASH

Informace o ceně SWASH

Co je to SWASH

Oficiální webové stránky SWASH

Tokenomika pro SWASH

Předpověď cen SWASH

Swash Cena (SWASH)

Aktuální cena 1 SWASH na USD

$0.0018033
-1.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Swash (SWASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:05 (UTC+8)

Informace o ceně Swash (SWASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00179739
Nejnižší za 24 h
$ 0.001831
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00179739
$ 0.001831
$ 0.95025
$ 0.00161107
+0.05%

-1.50%

-3.30%

-3.30%

Cena Swash (SWASH) v reálném čase je $0.0018033. Za posledních 24 hodin se SWASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00179739 do maxima $ 0.001831, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SWASH v historii je $ 0.95025, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00161107.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SWASH se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -1.50% a za posledních 7 dní o -3.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Swash (SWASH)

$ 1.79M
--
$ 1.80M
994.96M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Swash je $ 1.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SWASH je 994.96M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.80M.

Historie cen v USD pro Swash (SWASH)

Během dnešního dne byla změna ceny Swash na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Swash na USD  $ -0.0001927724.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Swash na USD  $ -0.0006478843.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Swash na USD  $ -0.0014563256678683448.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.50%
30 dní$ -0.0001927724-10.68%
60 dní$ -0.0006478843-35.92%
90 dní$ -0.0014563256678683448-44.67%

Co je Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Swash (SWASH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Swash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Swash (SWASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Swash (SWASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Swash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Swash!

SWASH na místní měny

Tokenomika pro Swash (SWASH)

Pochopení tokenomiky Swash (SWASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SWASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Swash (SWASH)

Jakou hodnotu má dnes Swash (SWASH)?
Aktuální cena SWASH v USD je 0.0018033 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SWASH v USD?
Aktuální cena SWASH v USD je $ 0.0018033. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Swash?
Tržní kapitalizace SWASH je $ 1.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SWASH v oběhu?
Objem SWASH v oběhu je 994.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SWASH?
SWASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.95025 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SWASH?
SWASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00161107 USD.
Jaký je objem obchodování SWASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SWASH je -- USD.
Dosáhne SWASH letos vyšší ceny?
SWASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSWASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Swash (SWASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

