Co je Swap (XWP)

A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Swap (XWP) Oficiální webová stránka