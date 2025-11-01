BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SURVIVE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SURVIVE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SURVIVE.

Více informací o SURVIVE

Informace o ceně SURVIVE

Co je to SURVIVE

Oficiální webové stránky SURVIVE

Tokenomika pro SURVIVE

Předpověď cen SURVIVE

SURVIVE Cena (SURVIVE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SURVIVE na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny SURVIVE (SURVIVE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:55 (UTC+8)

Informace o ceně SURVIVE (SURVIVE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.54%

+3.54%

Cena SURVIVE (SURVIVE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SURVIVE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SURVIVE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SURVIVE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +3.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SURVIVE (SURVIVE)

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

--
----

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

999.40M
999.40M 999.40M

999,398,444.655893
999,398,444.655893 999,398,444.655893

Aktuální tržní kapitalizace SURVIVE je $ 12.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SURVIVE je 999.40M, přičemž celková zásoba je 999398444.655893. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.34K.

Historie cen v USD pro SURVIVE (SURVIVE)

Během dnešního dne byla změna ceny SURVIVE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SURVIVE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SURVIVE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SURVIVE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-15.66%
60 dní$ 0-11.42%
90 dní$ 0--

Co je SURVIVE (SURVIVE)

✊🏻 SURVIVE ✊🏻

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SURVIVE (SURVIVE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SURVIVE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SURVIVE (SURVIVE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SURVIVE (SURVIVE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SURVIVE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SURVIVE!

SURVIVE na místní měny

Tokenomika pro SURVIVE (SURVIVE)

Pochopení tokenomiky SURVIVE (SURVIVE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SURVIVE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SURVIVE (SURVIVE)

Jakou hodnotu má dnes SURVIVE (SURVIVE)?
Aktuální cena SURVIVE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SURVIVE v USD?
Aktuální cena SURVIVE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SURVIVE?
Tržní kapitalizace SURVIVE je $ 12.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SURVIVE v oběhu?
Objem SURVIVE v oběhu je 999.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SURVIVE?
SURVIVE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SURVIVE?
SURVIVE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SURVIVE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SURVIVE je -- USD.
Dosáhne SURVIVE letos vyšší ceny?
SURVIVE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSURVIVE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SURVIVE (SURVIVE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

