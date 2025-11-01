BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SuperReturn sSuperUSD je 1.043 USD. Sledujte aktualizace cen SSUPERUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SSUPERUSD.

Více informací o SSUPERUSD

Informace o ceně SSUPERUSD

Co je to SSUPERUSD

Oficiální webové stránky SSUPERUSD

Tokenomika pro SSUPERUSD

Předpověď cen SSUPERUSD

Logo SuperReturn sSuperUSD

SuperReturn sSuperUSD Cena (SSUPERUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SSUPERUSD na USD

$1.043
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:47 (UTC+8)

Informace o ceně SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.036
Nejnižší za 24 h
$ 1.058
Nejvyšší za 24 h

$ 1.036
$ 1.058
$ 1.11
$ 0.938938
-0.03%

+0.20%

+0.17%

+0.17%

Cena SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) v reálném čase je $1.043. Za posledních 24 hodin se SSUPERUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 1.036 do maxima $ 1.058, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SSUPERUSD v historii je $ 1.11, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.938938.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SSUPERUSD se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +0.20% a za posledních 7 dní o +0.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

$ 3.40M
--
$ 3.40M
3.26M
3,263,328.37073
Aktuální tržní kapitalizace SuperReturn sSuperUSD je $ 3.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SSUPERUSD je 3.26M, přičemž celková zásoba je 3263328.37073. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.40M.

Historie cen v USD pro SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny SuperReturn sSuperUSD na USD  $ +0.00208599.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SuperReturn sSuperUSD na USD  $ +0.0089111834.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SuperReturn sSuperUSD na USD  $ +0.0172097086.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SuperReturn sSuperUSD na USD  $ +0.0312211978386568.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00208599+0.20%
30 dní$ +0.0089111834+0.85%
60 dní$ +0.0172097086+1.65%
90 dní$ +0.0312211978386568+3.09%

Co je SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SuperReturn sSuperUSD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SuperReturn sSuperUSD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SuperReturn sSuperUSD!

SSUPERUSD na místní měny

Tokenomika pro SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Pochopení tokenomiky SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SSUPERUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Jakou hodnotu má dnes SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)?
Aktuální cena SSUPERUSD v USD je 1.043 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SSUPERUSD v USD?
Aktuální cena SSUPERUSD v USD je $ 1.043. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SuperReturn sSuperUSD?
Tržní kapitalizace SSUPERUSD je $ 3.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SSUPERUSD v oběhu?
Objem SSUPERUSD v oběhu je 3.26M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SSUPERUSD?
SSUPERUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.11 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SSUPERUSD?
SSUPERUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.938938 USD.
Jaký je objem obchodování SSUPERUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SSUPERUSD je -- USD.
Dosáhne SSUPERUSD letos vyšší ceny?
SSUPERUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSSUPERUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

