Dnešní aktuální cena SUPERIOR je 0.00004151 USD. Sledujte aktualizace cen SUPERIOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUPERIOR.

Více informací o SUPERIOR

Informace o ceně SUPERIOR

Co je to SUPERIOR

Oficiální webové stránky SUPERIOR

Tokenomika pro SUPERIOR

Předpověď cen SUPERIOR

SUPERIOR Cena (SUPERIOR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUPERIOR na USD

-2.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SUPERIOR (SUPERIOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:58 (UTC+8)

Informace o ceně SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.32%

-2.41%

-8.24%

-8.24%

Cena SUPERIOR (SUPERIOR) v reálném čase je $0.00004151. Za posledních 24 hodin se SUPERIOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004075 do maxima $ 0.00004309, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUPERIOR v historii je $ 0.00055992, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002536.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUPERIOR se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o -2.41% a za posledních 7 dní o -8.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SUPERIOR (SUPERIOR)

Aktuální tržní kapitalizace SUPERIOR je $ 374.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUPERIOR je 9.02B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 415.11K.

Historie cen v USD pro SUPERIOR (SUPERIOR)

Během dnešního dne byla změna ceny SUPERIOR na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SUPERIOR na USD  $ -0.0000205228.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SUPERIOR na USD  $ -0.0000262719.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SUPERIOR na USD  $ -0.00025781165055037867.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.41%
30 dní$ -0.0000205228-49.44%
60 dní$ -0.0000262719-63.29%
90 dní$ -0.00025781165055037867-86.13%

Co je SUPERIOR (SUPERIOR)

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.

Here’s the breakdown:

Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.

Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.

Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.

Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SUPERIOR (SUPERIOR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SUPERIOR (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SUPERIOR (SUPERIOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SUPERIOR (SUPERIOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SUPERIOR.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SUPERIOR!

SUPERIOR na místní měny

Tokenomika pro SUPERIOR (SUPERIOR)

Pochopení tokenomiky SUPERIOR (SUPERIOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUPERIOR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SUPERIOR (SUPERIOR)

Jakou hodnotu má dnes SUPERIOR (SUPERIOR)?
Aktuální cena SUPERIOR v USD je 0.00004151 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUPERIOR v USD?
Aktuální cena SUPERIOR v USD je $ 0.00004151. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SUPERIOR?
Tržní kapitalizace SUPERIOR je $ 374.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUPERIOR v oběhu?
Objem SUPERIOR v oběhu je 9.02B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUPERIOR?
SUPERIOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00055992 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUPERIOR?
SUPERIOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002536 USD.
Jaký je objem obchodování SUPERIOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUPERIOR je -- USD.
Dosáhne SUPERIOR letos vyšší ceny?
SUPERIOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUPERIOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SUPERIOR (SUPERIOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

