Dnešní aktuální cena Summer Point Token je 0.01099556 USD. Sledujte aktualizace cen SUMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUMX.Dnešní aktuální cena Summer Point Token je 0.01099556 USD. Sledujte aktualizace cen SUMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUMX.

Více informací o SUMX

Informace o ceně SUMX

Oficiální webové stránky SUMX

Tokenomika pro SUMX

Předpověď cen SUMX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Summer Point Token

Summer Point Token Cena (SUMX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUMX na USD

$0.01099556
$0.01099556$0.01099556
+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Summer Point Token (SUMX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:31:43 (UTC+8)

Informace o ceně Summer Point Token (SUMX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01093619
$ 0.01093619$ 0.01093619
Nejnižší za 24 h
$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01093619
$ 0.01093619$ 0.01093619

$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

-2.62%

+0.54%

-1.24%

-1.24%

Cena Summer Point Token (SUMX) v reálném čase je $0.01099556. Za posledních 24 hodin se SUMX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01093619 do maxima $ 0.01131547, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUMX v historii je $ 0.01769242, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01050959.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUMX se za poslední hodinu změnila o -2.62%, za 24 hodin o +0.54% a za posledních 7 dní o -1.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Summer Point Token (SUMX)

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

--
----

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Summer Point Token je $ 9.90M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUMX je 900.00M, přičemž celková zásoba je 900000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.90M.

Historie cen v USD pro Summer Point Token (SUMX)

Během dnešního dne byla změna ceny Summer Point Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Summer Point Token na USD  $ -0.0005795154.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Summer Point Token na USD  $ -0.0006694448.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Summer Point Token na USD  $ -0.003733431467681538.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.54%
30 dní$ -0.0005795154-5.27%
60 dní$ -0.0006694448-6.08%
90 dní$ -0.003733431467681538-25.34%

Co je Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Summer Point Token (SUMX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Summer Point Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Summer Point Token (SUMX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Summer Point Token (SUMX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Summer Point Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Summer Point Token!

SUMX na místní měny

Tokenomika pro Summer Point Token (SUMX)

Pochopení tokenomiky Summer Point Token (SUMX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUMX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Summer Point Token (SUMX)

Jakou hodnotu má dnes Summer Point Token (SUMX)?
Aktuální cena SUMX v USD je 0.01099556 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUMX v USD?
Aktuální cena SUMX v USD je $ 0.01099556. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Summer Point Token?
Tržní kapitalizace SUMX je $ 9.90M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUMX v oběhu?
Objem SUMX v oběhu je 900.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUMX?
SUMX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01769242 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUMX?
SUMX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01050959 USD.
Jaký je objem obchodování SUMX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUMX je -- USD.
Dosáhne SUMX letos vyšší ceny?
SUMX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUMX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:31:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Summer Point Token (SUMX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.