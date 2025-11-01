BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SULLY je 0.00018898 USD. Sledujte aktualizace cen SULLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SULLY.

Více informací o SULLY

Informace o ceně SULLY

Co je to SULLY

Bílá kniha pro SULLY

Oficiální webové stránky SULLY

Tokenomika pro SULLY

Předpověď cen SULLY

SULLY Cena (SULLY)

Aktuální cena 1 SULLY na USD

$0.00018896
$0.00018896
-4.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny SULLY (SULLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:24 (UTC+8)

Informace o ceně SULLY (SULLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00018784
$ 0.00018784
Nejnižší za 24 h
$ 0.00023553
$ 0.00023553
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00018784
$ 0.00018784

$ 0.00023553
$ 0.00023553

$ 0.00134211
$ 0.00134211

$ 0.0001552
$ 0.0001552

-0.31%

-4.87%

+20.98%

+20.98%

Cena SULLY (SULLY) v reálném čase je $0.00018898. Za posledních 24 hodin se SULLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00018784 do maxima $ 0.00023553, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SULLY v historii je $ 0.00134211, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0001552.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SULLY se za poslední hodinu změnila o -0.31%, za 24 hodin o -4.87% a za posledních 7 dní o +20.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SULLY (SULLY)

$ 160.60K
$ 160.60K

--
--

$ 160.60K
$ 160.60K

849.84M
849.84M

849,843,238.829795
849,843,238.829795

Aktuální tržní kapitalizace SULLY je $ 160.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SULLY je 849.84M, přičemž celková zásoba je 849843238.829795. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 160.60K.

Historie cen v USD pro SULLY (SULLY)

Během dnešního dne byla změna ceny SULLY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SULLY na USD  $ -0.0001024269.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SULLY na USD  $ -0.0001324634.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SULLY na USD  $ -0.00021478248003099136.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.87%
30 dní$ -0.0001024269-54.19%
60 dní$ -0.0001324634-70.09%
90 dní$ -0.00021478248003099136-53.19%

Co je SULLY (SULLY)

SULLY is a catcoin designed to address several relevant verticals in the crypto ecosystem: Sully uses AI (Animal Intelligence) Sully is a RWA (Real World Animal) Sully is DeFi-nitely a cat (DeFi)

The SULLY community is focused on uplifting creators, building connections, and promoting education in the SULLY telegram.

The SULLY token is used to support artists, tip community members, and fund contests. Join the SULLY telegram to interact with the community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SULLY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SULLY (SULLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SULLY (SULLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SULLY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SULLY!

SULLY na místní měny

Tokenomika pro SULLY (SULLY)

Pochopení tokenomiky SULLY (SULLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SULLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SULLY (SULLY)

Jakou hodnotu má dnes SULLY (SULLY)?
Aktuální cena SULLY v USD je 0.00018898 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SULLY v USD?
Aktuální cena SULLY v USD je $ 0.00018898. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SULLY?
Tržní kapitalizace SULLY je $ 160.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SULLY v oběhu?
Objem SULLY v oběhu je 849.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SULLY?
SULLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00134211 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SULLY?
SULLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0001552 USD.
Jaký je objem obchodování SULLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SULLY je -- USD.
Dosáhne SULLY letos vyšší ceny?
SULLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSULLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SULLY (SULLY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,213.24

$3,880.40

$0.02446

$186.59

$1.0004

$3,880.40

$110,213.24

$186.59

$2.5104

$1,088.79

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.11345

$0.01852

$0.00500

$0.0048992

$0.0046

$0.0000834

$20.542

