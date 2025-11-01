BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena STUPID INU je 0.00018095 USD. Sledujte aktualizace cen STUPID v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STUPID.

STUPID INU Cena (STUPID)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STUPID na USD

$0.00018095
$0.00018095
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny STUPID INU (STUPID)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:03 (UTC+8)

Informace o ceně STUPID INU (STUPID) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00017989
$ 0.00017989
Nejnižší za 24 h
$ 0.00018744
$ 0.00018744
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00017989
$ 0.00017989

$ 0.00018744
$ 0.00018744

$ 0.0068393
$ 0.0068393

$ 0.00016425
$ 0.00016425

-0.11%

-1.87%

-16.08%

-16.08%

Cena STUPID INU (STUPID) v reálném čase je $0.00018095. Za posledních 24 hodin se STUPID obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00017989 do maxima $ 0.00018744, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STUPID v historii je $ 0.0068393, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016425.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STUPID se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o -1.87% a za posledních 7 dní o -16.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu STUPID INU (STUPID)

$ 181.82K
$ 181.82K

--
--

$ 181.82K
$ 181.82K

999.48M
999.48M

999,478,653.763201
999,478,653.763201

Aktuální tržní kapitalizace STUPID INU je $ 181.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STUPID je 999.48M, přičemž celková zásoba je 999478653.763201. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 181.82K.

Historie cen v USD pro STUPID INU (STUPID)

Během dnešního dne byla změna ceny STUPID INU na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny STUPID INU na USD  $ -0.0000735519.
Za posledních 60 dní byla změna ceny STUPID INU na USD  $ -0.0001220680.
Za posledních 90 dní byla změna ceny STUPID INU na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.87%
30 dní$ -0.0000735519-40.64%
60 dní$ -0.0001220680-67.45%
90 dní$ 0--

Co je STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj STUPID INU (STUPID)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny STUPID INU (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít STUPID INU (STUPID) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva STUPID INU (STUPID) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro STUPID INU.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny STUPID INU!

Tokenomika pro STUPID INU (STUPID)

Pochopení tokenomiky STUPID INU (STUPID) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STUPID hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně STUPID INU (STUPID)

Jakou hodnotu má dnes STUPID INU (STUPID)?
Aktuální cena STUPID v USD je 0.00018095 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STUPID v USD?
Aktuální cena STUPID v USD je $ 0.00018095. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace STUPID INU?
Tržní kapitalizace STUPID je $ 181.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STUPID v oběhu?
Objem STUPID v oběhu je 999.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STUPID?
STUPID dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0068393 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STUPID?
STUPID dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00016425 USD.
Jaký je objem obchodování STUPID?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STUPID je -- USD.
Dosáhne STUPID letos vyšší ceny?
STUPID může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTUPID, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se STUPID INU (STUPID)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,209.56

$3,880.20

$0.02446

$186.58

$1.0004

$3,880.20

$110,209.56

$186.58

$2.5109

$1,088.80

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.11501

$0.01851

$0.00462

$0.0047946

$0.0045

$0.0000828

$20.494

